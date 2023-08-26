S.COUPS坦言团队大於个人：SEVENTEEN活动结束的话，我的娱乐生涯也宣告结束！每个人都在守护团队

「SEVENTEEN 的结束，也意味著我娱乐生涯的结束！」

SEVENTEEN 的队长 S.COUPS，他将自己的活动领域限制在了团队活动中，对他而言最重要的就是 SEVENTEEN。最近 S.COUPS 拍摄了个人海报并接受了采访，提到了未来的活动计划。SEVENTEEN 作为 K-POP 爱豆团史上人数多达13人的一个男团，身为总队长的 S.COUPS 也背负了更多的责任和压力。

在 S.COUPS 看来，艺名 S.COUPS 和本名崔胜哲是一体的，「完全统合在一起，两者都是我的一部分，这样想之后压力也会减轻许多。」为了 SEVENTEEN 整个团队，S.COUPS 也减少了个人活动，「其实我对个人活动没什么欲求，我很了解我自己，肯定是团队活动放在第一位。」



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众所周知 SEVENTEEN 是一只充满团魂的团队，作为队长的 S.COUPS 更是深知这一点，「SEVENTEEN 活动结束的话我的娱乐圈生活也会结束，因为我相信成员们会守护团队活动的」。

S.COUPS 不忘和粉丝们约定会长长久久地活动，他表示：「不管是15年还是20年，我们还会像现在这样发行专辑的。其实守护整个团队并不是一件容易的事情，我为此拼尽了全力，其他成员也和我是一样的想法。」



此外，S.COUPS 近期因拍摄导致左侧膝关节韧带撕裂，已做完手术，目前暂停了所有活动正在全力恢复中。

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