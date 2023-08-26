【韩网热帖】BTS V&朴宝剑同框超养眼！韩网友：感觉视力都变好了

当帅哥旁边站著的还是帅哥，那叫一个养眼！

演员朴宝剑和防弹少年团成员V一同出席了celine日本东京表参道店重新开业的庆典，两人还同框出镜，大展型男本色。 朴宝剑一身ALL BLACK造型，黑色机车夹克搭配同色T恤，硬朗帅气的同时也显得轻松随和。 V则是牛仔夹克，短款上衣让双腿变得更加修长，腰部以下全是腿。 一条简洁的黑色长裤让造型沉稳很多，加上搭配白T恤和皮鞋造型也能彰显出优雅的一面。



帅哥同框也引得全韩网热评，谁不爱看帅哥呢！以下为韩国网友评论：

1. 当高颜值碰上高颜值，到底是谁让他俩碰面的，必须给他颁奖

2. 值得感恩的同框，这种帅照越多越好，V 喜欢穿宽松肥大的裤子，这次终於穿上了紧身裤，腿显得更长了

3. V 就像漫画里走出来的一样，朴宝剑也好帅啊，太养眼了

4. 我的眼睛好开心啊

5. 帅哥最棒，而且还是千年难遇的美男

6. V 好像人偶啊，太帅了，朴宝剑这种冷美男的感觉帅爆了

7. 纯情漫画男主角就长这样吧，发色也很接近，帅呆了

8. 演员果然不同凡响

9. 我要笑死在留言区了

10. 视力突然变好了

11. celine boy的颜值绝了，负责人不用吃饭光看他俩都饱了吧

12. 美男万岁

13. V 从颜值还是就没话说，太帅了，完全就是法国人偶

14. 他俩是用颜值杀死了我们

15. 我一直以为朴宝剑是那种纯情男生的形象，最近感觉越来越粗犷了（是褒义喔）

16. 谢谢你俩同框

17. 照片风格是去 V 家玩耍的朴宝剑吗？

18. 很像黑发、金发的人偶

19. 哇，你俩是在拍漫画封面吧

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