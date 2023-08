BBGIRLS才发行新辑，前公司勇敢娱乐推出Brave Girls精选辑挨批捞钱

Brave Girls成员今年重组「BBGIRLS」并在本月初回归,而前公司勇敢娱乐(Brave Entertainment)紧接著发行精选辑,勇敢娱乐作为引发BBGIRLS粉丝反弹。

Brave Girls 2021年因〈Rollin'〉一曲爆红创造逆行神话,后来回归的歌曲〈Chi Mat Ba Ram〉、〈酒后习惯〉(酒癖)等歌曲也取得非常好的成绩,不过今年上半年四名成员玟莹、侑廷、恩智与裕那和勇敢娱乐合约到期不续约,很快就与韩国华纳音乐签约,更名「BBGIRLS」。



BBGIRLS本月3日甫发行单曲专辑《One More Time》,由於销量不如过往才引发热论‎,没想到前公司勇敢娱乐25日就要发行Brave Girls精选辑《BRAVE GIRLS BEST ALBUM》,将Brave Girls几首名曲重新混音、编成新版本发行,包括〈High Heel〉、〈Rollin'〉、〈Chi Mat Ba Ram〉等等。



勇敢娱乐此举引发BBGIRLS粉丝反弹,认为勇敢娱乐只是想捞钱,并呼吁粉丝勿购买此专辑,也有网友讽刺「好久没看到光洙做的事了」,指勇敢娱乐代表勇敢兄弟与现任POCKETDOL STUDIO金光洙会长没两样,因为金光洙曾打造知名男团Turbo,结束合约十几年后的2015年突然发行了Turbo精选辑《Turbo - Reboot : The Best》,成员金钟国当时还声明该专辑未经过任何成员同意,谴责前公司利用《无限挑战》带来的Turbo回忆热潮赚钱。

it's official, brave entertainment is now selling jewel case version of the "brave girls best album"...please do not purchase this album, it's just a cash grab



(pictures is from ktown4u website, translated using google)#BBGIRLS #OneMoreTimeWithBBGIRLS #ONEMORETIME #BraveGirls pic.twitter.com/TT6hkpUnxO — (@mymoodistwice) August 21, 2023

‼️This is a terrible attempt of Brave Entertainment to make their last coins off of BBGirls who have already left the company and started new with their Single "One More Time"‼️

This so called Best Album includes (bad) remixes of old Brave Girls songs. Instead of that buy OMT https://t.co/IiNkey0JGw — (@woojinyj) August 21, 2023

不过,也有粉丝认为Brave Girls的音乐版权都在勇敢娱乐手上,公司要如何运用无法干涉,况且收录的音乐演唱者不是只有玟莹、侑廷、恩智与裕那,还有Brave Girls初代成员们,有粉丝反倒对於再次听见初代成员的声音相当欣慰,或赞叹勇敢娱乐在音乐制作上很有水准。



This so-called Brave Girls Best album with so-called New.ver songs are originally released songs with original members but remixed arrange.. Rollin' with 5 members'voices. High Heels and Yoo hoo with 7 members'voices. Nowadays you,Easily,Do you know are 1.0 members'voices pic.twitter.com/znkPQpVHLD — BBGirls China Fanclub (Since 2011 ) (@BBGirls_China) August 20, 2023

勇敢娱乐相关社群并未宣传任何《BRAVE GIRLS BEST ALBUM》相关消息,倒是各唱片通路将该专辑上架并预告25日发行才引发讨论,目前串流平台如YouTube、Melon已能听见完整专辑音乐。



