《想知道真相》偏颇报道FIFTY FIFTY事件被骂惨！硬扯进BTS和NewJeans，遭批「对K-POP无知又傲慢」

以挖掘真相为招牌的SBS时事教养节目《想知道真相》昨天播出对FIFTY FIFTY事件的独家报道，没想到收获一片差评，从观众到业内人士争相吐槽。

《想知道真相》以「Billboard与女团 - 是谁折断了翅膀？」 为标题报道FIFTY FIFTY解约纷争，也探讨K-POP偶像产业的结构性问题。 节目中成员家属接受采访指责所属社监控严格、侮辱成员（把父母拿来的食物倒在地上让成员清理），结算问题只是附带的、部份成员曾患恐慌障碍、不想再回去当歌手，还朗读了成员们寄给节目组的信件。 但没提到安圣日伪造学历及偷换著作权人、成员家属注册商标权等问题，被观众指责偏袒成员。



节目组讨论《Cupid》收入时没拿到行业内部资料，只请弘益大学经营学系教授进行推测，计算方法居然是Melon收入乘以3.5倍算作国内收入、Spotify收入乘以3算作海外收入，且没有算上公演等活动收入，过於笼统且缺乏根据的演算法引起观众吐槽。

节目为佐证FIFTY FIFTY作为中小企业偶像获得前所未见的全球人气而采访了几位外国人，也被吐槽拉踩其他女团及公司。 其中一位外国女士说「据说OOO在韩国很有人气，但在英国几乎无人知晓」，虽然节目组做了消音，但看嘴型即可知说的是NewJeans。 另一位外国男士：「SM、YG、HYBE、JYP这样的大所属社多年来努力与美国label和品牌加强合作关系，FIFTY FIFTY却突然不知从何处跳出来，完全改写了世界女团的法则。」





结语中提到防弹少年团再次引粉丝气愤。 节目组：「BTS成为代表韩流、值得自豪的存在，所以很多人希望出道仅6个月就凭《Cupid》冲上Billboard的FIFTY FIFTY也能像BTS一样成功... 事实是，在BTS成为世界级组合之前，无人关心他们背后默默消失的众多偶像。」 网友感到不可理喻：「防弹可没有背叛公司」「防弹是人有名，FIFTY FIFTY只是歌有名」「防弹一路都在努力奔跑，FIFTY FIFTY一开始就掀翻了饭桌，所以并不感到同情」「不要把防弹扯进来好吗」。

有观众指出节目组缺乏对K-POP产业的理解和尊重，先入为主地认为FIFTY FIFTY是成年人争夺利益的牺牲者，俯视审判的视角十分令人反感。



关於解约纠纷，节目组甚至表示「艺人有权利选择有能力的制作人」，立即引起强烈吐槽：「合约是儿戏吗？」 「跟抛弃糟糠之妻找新老婆有何区别」「拿著代表的钱学英语出专辑拍MV获得成功，却只想著自己的权利？」 「我也想去梦想中的大企业啊」「太傲慢了」。

节目中还采访了一名据称是所属社内部人士，他说全代表从来没有参与FIFTY FIFTY的月末评价。 但韩媒News1随后采访了全代表身边人士，该人士表示公司里无人认得出那位「内部人士」，且FIFTY FIFTY从2020年3月到2022年4月共进行15次月末评价，全代表没有一次缺席。



节目播出后，曾在全代表旗下工作的歌手闵熙情绪激动PO IG限动为其发声，称工作最忙时全代表也不会在成员朋友结婚及家族旅行的日子安排任何活动，还会请员工吃美食、不设预算上限，就算她跟全代表计较何顶嘴，全代表也会一一倾听，目前偏向全代表的舆论绝对不是认为操纵而来。



目前节目留言板因为太多观众涌入批评而一度瘫痪，绝大部份留言是指责节目组偏袒FIFTY FIFTY、做出歪曲报道。



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