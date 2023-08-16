李瑞镇去美国职棒大联盟开球，还露出「酒窝微笑」！本周飞往纽约拍摄《李瑞镇的纽约纽约》第二季！

14日（当地时间），李瑞镇参加在美国纽约大都会队主场举行的「第18届韩国之夜」，为纽约大都会队和客队匹兹堡海盗队的比赛开球。

李瑞镇本身就是棒球迷，之前他出演罗PD「频道十五夜」YouTube 直播节目就透露要去看美国职棒大联盟比赛，正好遇到为了纪念韩美同盟70周年而举行的活动，他也因此被邀请作为开球嘉宾。纽约大都会队的官方公开的照片中，李瑞镇也露出招牌酒窝微笑 XD



另外，今日（16日）据韩媒报导，李瑞镇当天下午从美国回国休息一段时间后，将在本周末再次前往纽约。他计划在当地拍摄2020年通过tvN播出的《星期五星期五晚上》的一个环节《李瑞镇的纽约纽约》第二季。第一季中，纽约大学出身的李瑞镇与罗PD一起到纽约，他介绍25年前自己去过的纽约市内的美食店，说著对音乐和电影的喜爱，这季会有什么样的笑点？令人期待！



而李瑞镇日前已经确定出演新剧《黑帮的我成了高中生》，该剧讲述梦想著上大学的黑社会男子，附身到了19岁的高中生身上后，用自己的本领惩罚加害者，并与饱受家庭暴力的朋友建立新友情的成长故事。还有由尹灿荣、宰铉出演。



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