李瑞鎮去美國職棒大聯盟開球，還露出「酒窩微笑」！明日飛往紐約拍攝《李瑞鎮的紐約紐約》第二季！

14日（當地時間），李瑞鎮參加在美國紐約大都會隊主場舉行的「第18屆韓國之夜」，爲紐約大都會隊和客隊匹茲堡海盜隊的比賽開球。

李瑞鎮本身就是棒球迷，之前他出演羅PD「頻道十五夜」YouTube 直播節目就透露要去看美國職棒大聯盟比賽，正好遇到為了紀念韓美同盟70週年而舉行的活動，他也因此被邀請作為開球嘉賓。紐約大都會隊的官方公開的照片中，李瑞鎮也露出招牌酒窩微笑 XD



另外，今日（16日）據韓媒報導，李瑞鎮當天下午從美國回國休息一段時間後，將在本週末再次前往紐約。他計劃在當地拍攝2020年通過tvN播出的《星期五星期五晚上》的一個環節《李瑞鎮的紐約紐約》第二季。第一季中，紐約大學出身的李瑞鎮與羅PD一起到紐約，他介紹25年前自己去過的紐約市內的美食店，說著對音樂和電影的喜愛，這季會有什麼樣的笑點？令人期待！



而李瑞鎮日前已經確定出演新劇《黑幫的我成了高中生》，該劇講述夢想著上大學的黑社會男子，附身到了19歲的高中生身上後，用自己的本領懲罰加害者，並與飽受家庭暴力的朋友建立新友情的成長故事。還有由尹燦榮、宰鉉出演。



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