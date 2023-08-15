LE SSERAFIM首场个唱遭「假唱风波」，成员对嘴没成功自己都慌了！粉丝气炸：我花了20万就听这个？

女团LE SSERAFIM举办出道以来首轮巡回演唱会，没想到却被抓包对嘴假唱，令粉丝十分气愤。

8月12日，LE SSERAFIM在位於首尔的蚕室室内体育馆举行了出道以来的首场个唱，表演了《Impurities》、《Unforgiven》、《Fire in the belly》等多首人气歌曲。 整场演唱会也有瑕疵，被粉丝们抓到成员们对口型假唱，成员的麦克风还没有到嘴边，歌声就出来了，成员们肉眼可见地堂皇。事情迅速在网路上发酵，引起很多网民的关注。



LE SSERAFIM本场演唱会票价不菲，VIP席位19.8万（韩币，下同），普通席位15.4万，在K-POP界也属於高价位了，粉丝们对於自己出高价买票却听爱豆对口型假唱气愤不已，有粉丝吐槽：「 我知道最近的爱豆都急著想开全球巡演，但我们并不想花15万看2小时中有一半时间都在聊天的演唱会」、「歌也太少了，一半都是在聊天，这和粉丝会有什么区别」、「我花钱不是来听你们假唱的」、「IVE张员瑛之前对嘴假唱被骂成什么样了，还不吸取教训吗」、「麻烦等有了更多的歌再出来开演唱会吧」、「 其他爱豆团演唱会至少还有solo舞台或者cover表演，HYBE连这个都做不到」、「现在的爱豆都不看live实力的吗」、「演唱会上假唱，你们也是蛮厉害的」。



也有不少粉丝维护LE SSERAFIM，称：「之前全是live，这首歌相当於一个短暂的休息时间，结果被黑粉故意截出来，真唱的舞台明明有很多」、「这不是假唱，是爱豆舞台上经常用到的垫音」、「很多人都没有花钱来听演唱会，有什么资格指责她们」等。

此外，LE SSERAFIM的巡回演唱会还将继续，陆续登陆名古屋（8月23日-24日）、东京（8月30日-31日）、大阪（9月6日-7日）、香港（9月30日-10月1日）、雅加达（10月3日）和曼谷（10月7日-8日）。

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