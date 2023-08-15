LE SSERAFIM首場個唱遭「假唱風波」，成員對嘴沒成功自己都慌了！粉絲氣炸：我花了20萬就聽這個？

女團LE SSERAFIM舉辦出道以來首輪巡迴演唱會，沒想到卻被抓包對嘴假唱，令粉絲十分氣憤。

8月12日，LE SSERAFIM在位於首爾的蠶室室內體育館舉行了出道以來的首場個唱，表演了《Impurities》、《Unforgiven》、《Fire in the belly》等多首人氣歌曲。 整場演唱會也有瑕疵，被粉絲們抓到成員們對口型假唱，成員的麥克風還沒有到嘴邊，歌聲就出來了，成員們肉眼可見地堂皇。事情迅速在網路上發酵，引起很多網民的關注。



LE SSERAFIM本場演唱會票價不菲，VIP席位19.8萬（韓幣，下同），普通席位15.4萬，在K-POP界也屬於高價位了，粉絲們對於自己出高價買票卻聽愛豆對口型假唱氣憤不已，有粉絲吐槽：「 我知道最近的愛豆都急著想開全球巡演，但我們並不想花15萬看2小時中有一半時間都在聊天的演唱會」、「歌也太少了，一半都是在聊天，這和粉絲會有什麼區別」、「我花錢不是來聽你們假唱的」、「IVE張員瑛之前對嘴假唱被罵成什麼樣了，還不吸取教訓嗎」、「麻煩等有了更多的歌再出來開演唱會吧」、「 其他愛豆團演唱會至少還有solo舞台或者cover表演，HYBE連這個都做不到」、「現在的愛豆都不看live實力的嗎」、「演唱會上假唱，你們也是蠻厲害的」。



也有不少粉絲維護LE SSERAFIM，稱：「之前全是live，這首歌相當於一個短暫的休息時間，結果被黑粉故意截出來，真唱的舞台明明有很多」、「這不是假唱，是愛豆舞台上經常用到的墊音」、「很多人都沒有花錢來聽演唱會，有什麼資格指責她們」等。

此外，LE SSERAFIM的巡迴演唱會還將繼續，陸續登陸名古屋（8月23日-24日）、東京（8月30日-31日）、大阪（9月6日-7日）、香港（9月30日-10月1日）、雅加達（10月3日）和曼谷（10月7日-8日）。

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