「韩国 DJ」SODA 在日本活动上被观众袭胸，发文怒斥：「穿得少就该被摸吗？」

【多图】「无论如何都不能合理化性骚扰的行为！」

以热辣身材和亮丽外型受到关注的韩国DJ「SODA」，早先出席了日本大阪的音乐祭「MUSIC CIRCUS FESTIVAL」，却在活动上被袭胸，并表示当下感到非常害怕。



在表演期间，她与观众们近距离互动时，却被很多人伸手触摸，男女皆有，她发文章表示：「结束表演后我受到了极大的震撼，我的手至今仍害怕得颤抖著，为了更加亲近粉丝而走近，却有好几个人突然摸我的胸部，对我性骚扰，我感到非常震惊和害怕，当然也有一些非常喜欢我、甚至哭了的粉丝，所以我努力装作一切正常表演到最后。但现在回到饭店后仍感到非常恐惧，我在过去的10年作为DJ进行表演时，从未遇过这样的事情，对这一切感到难以置信，将来可能很难再轻易地走近观众或者粉丝们了...。」









事情渐渐发酵受到关注和热烈讨论后，甚至有人开始检讨起被害者SODA，於是她再度发文斥责这些言论。

「无论我穿什么衣服，都不能合理化性骚扰的行为，但我必须鼓起勇敢说出这一切。」、「我穿什么样的衣服，只为了让自己看起来漂亮，令自己感到满意和自信。」、「不代表别人有权利触碰我或性骚扰我。」



「那些说我遭遇到这种事情是因为我穿著暴露的人们，到底是在想什么？」、「我在泼水节上穿得少是我的错吗？所以我就该被摸吗？我有权自由地决定想穿什么，没有人可以单看外表去评断一个人。我的身体是我的，不是别人的。我喜欢这样穿，将来也会继续这样穿，在这个不知道什么时候会死的人生中，我不想去在意别人的眼光，只想穿我想穿的衣服，自由自在地活下去！」



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究