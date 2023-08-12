《认识的哥哥》今晚二代男团 INFINITE 出演的先公开影片，校服加持！成员们状态超好～

二代经典团 INFINITE 完整体出演《认识的哥哥》官方先公开影片有校服加持的新歌表演！队长金圣圭还会透露开公司的幕后故事～。

《认识的哥哥》今晚将播出二代男团 INFINITE 完整体出演的节目，官方预告队长圣圭无私分享了开公司的幕后花絮，以前很常呛公司的他，成立公司后也渐渐理解了公司的立场，但也保证，现在成员们不可能会对公司不满意。



此外，成员们还分享了许多私下互动的爆笑故事，以及著名的戏弄忙内李成种升级成打架事件的东京之战，李成种表示哥哥们风格各有不同，但很多事情还是不会变的，让人更加好奇他们将分享的故事内容。

▼预告，期待 INFINITE 热门曲的串烧！满满的回忆杀啊～。



▼先公开影片中，成员们表演新歌〈New Emotions〉的校服版！



INFINITE 於7月31日发行第七张迷你专辑 《13egin》完整体回归，以主打歌〈New Emotions〉进行宣传，这是团队睽违五年的新专辑，更是 INFINITE COMPANY 成立后的首个团体作品。

▼MV目前已突破千万观看人次：



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