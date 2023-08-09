旗安84来台湾各种初印象超特别！春联是防鬼、千元钞让他涌起暑假作业PTSD、妈祖像Pucca XD

旗安84近日受台湾观光局之邀来到台湾，拍摄了台东行Vlog替台湾观光做宣传，整支影片完全可以感受到旗安84直来直往又有趣的性格，对台湾各种事物的初次印象相当搞笑。

首先，旗安84在松山机场喝了星巴克，他尝了尝味道形容：「差不多的GDP味道，台湾和韩国的GDP（味道）几乎一样。」GDP即国内生产毛额，难道是指「钱的味道」？



飞了国内线到台东，到了下榻的民宿，旗安84看见房间门口都贴著春联，直接误以为是全世界都有的防鬼文化。在拿千元钞说明汇率与通行货币的时候，他还说了钞票图案不是伟人而是「像东亚展会出现的画」，更说让他涌起假期作业PTSD（创伤后压力症候群）。



看了台东有名的热气球国际嘉年华，他对每个热气球的形容也很好笑，小丑是电影《它》的恐怖小丑，全联福利熊是电玩游戏角色「克拉克」，还形容点火的过程「在屁眼点火后，战士们就能站起来」，可惜这天风太大无法起飞。



隔天再来一次，旗安又用自己的方式介绍各个热气球，妈祖变成「和卡通《Pucca》（中国娃娃）很像的朋友」，而看著观光局吉祥物喔熊被点火的过程，他忍不住喊他「可怜(?)的热气球」，令人喷笑。当气球冉冉上升，他还说画面根本是英语作业本封面（编：是对学生时代多有PTSD XDD）。



他对水果的样貌、食物的口感形容也相当好笑，说芭乐是「青春期的苹果」，释迦是比芭乐更严重，是皮脂腺爆发那种。实际看到释迦时，他还惊呼了一声，提醒密集恐惧症的人要小心。他吃下臭豆腐大皱眉的样子也全放送出来，蚵仔煎他同样很不喜欢，直言像大便XDDD



▼快来看完整Vlog影片，旗安84还遇到台大学生一起游玩整天，想钓鱼遇到亲切老板表示女儿在韩国留学，免费租借他钓鱼竿还请吃芒果！网友都说喜欢旗安84真诚的性格，也对鱼竿老板的举动倍感窝心呢！



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