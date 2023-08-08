Disney+韩剧《MOVING异能》特效宛如电影大片！斥资500亿，赵寅成、韩孝周 、柳承龙化身超能力者

让人期待已久的Disney+韩剧《MOVING异能》终於要播出了，本剧集结柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范、金成均等资深大咖，以及李正河、高允贞、金度勋三位备受注目的新生代演员加入，斥资500亿韩元的特效画面，许多堪比电影的场景，写下韩剧特效的新篇章！

《MOVING异能》剧情改编自姜草的同名漫画，以超级英雄、科幻动作为题材，讲述三位拥有特殊能力的高中生，与他们藏有不可告人秘密的父母们，一起对抗来自北方的巨大威胁。





看点1.当超能力走入现实，细腻描绘人性

本剧虽然以超能力为主题，充斥著特效场面，但「超能力」在编剧导演细腻的刻画下，并不会让人觉得悖离现实。当超能力走进现实，反而更凸显出「人性」的本质与弱点，放大了关於亲情家庭、校园教育、同侪相处等的议题。剧中拥有超能力的角色，并不像英雄电影那样高调风光，被世人追捧，而是平凡低调，就像是你我周遭会遇到的市井小名，他们身上的故事也彷佛围绕在我们，编剧想传达的更像是：「感同身受的理解别人，才是一种超能力。」





看点2.李正河、高允贞、金度勋3位新生代演员

有著超能力的三位高中生李正河、高允贞、金度勋，在剧中占有吃重戏份，高允贞饰演张喜秀，继承了爸爸的再生能力；李正河饰演金奉皙，继承了爸爸金斗植的飞行能力和妈妈李美贤超人的五感，但平常隐藏的很好，在妈妈细心呵护下成为了善良且单纯乐观的青年；金度勋饰演李强勋，继承父母拥有强大的力气，在同学眼中是品学兼优的班代。3人虽然同是超能力者，但个性截然不同，张喜秀和金奉皙充满正义感让两人一拍即合，李强勋品学兼优，却总是独来独往相当冷漠，身为同班同学的3人随著剧情发展会有什么故事和火花产生呢？很让人期待呀！



看点3.柳承龙、韩孝周、赵寅成，超狂演员阵容

《MOVING异能》从开播前就话题不断，其中一个原因就是因为本剧集结超多大咖演员，柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范、金成均等，几位资深演员无可挑剔的演技，也绝对是看点之一。柳承龙、韩孝周饰演超能力父母，独立抚养孩子长大，想办法谋生养家，还因为孩子传承了超能力必须低调生活，可以说是把所有心力和重心都放在了小孩身上！赵寅成和金成均两个角色背后的故事，则会随著剧情发展慢慢浮出水面。



看点4.斥资500亿韩元的特效画面，宛如电影情节

虽然是戏剧，但《MOVING异能》在特效画面的部分一点都不马虎，斥资500亿韩元的高成本制作，更集结了9个国家60几个工作室一同投入特效制作，在超能力的描写和呈现方式，都彷佛是电影一般细腻，剧中精采的武打动作更是结合了巴西战舞、街舞等元素。高规格的制作，在镜头前呈现给观众，大家在观看本剧时，一定能够感受到画面带来的震撼，也惊叹韩剧在特效部分不断进步提升，为动作剧写下新篇章。



看点5.反映韩国现实的「韩国式英雄动作剧」

英雄题材可能会让人联想到英雄救美、拯救世界等浪漫的故事，但本剧的故事却相当「韩国式」，你会见到韩国常见的社会议题。韩国频传的校园霸凌，在本剧也被血淋淋且细腻的呈现，如果你有超能力，你会选择勇敢挺身而出吗？若你挺身而出会造成自己被退学、爸爸被迫卖房子搬家呢？编剧把许多韩国社会案件也写进了剧情，是一部题材丰富，情感层层推叠、有深度的「韩国式英雄动作剧」。

《MOVING异能》Disney+独家播出，8/9上线7集，之后每周更新2集，结局连上3集，想必画面动作绝对令人惊艳。

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