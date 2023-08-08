少女时代Sunny离开待了16年的SM娱乐：「现在我要鼓起勇气前往新的环境，用不同的视角看待自己」

Sunny 在IG分享了离开的宣言，SM娱乐也向韩媒透露与 Sunny 的专属合约结束。

SM娱乐向韩媒透露与 Sunny 的专属合约正式结束，并感谢长时间以来一直陪伴著我们并表现出色的 Sunny，也请大家多多支持 Sunny 未来要走的全新道路。

与此同时，Sunny 也在IG上分享了离开的宣言：「回首过往的16年，要感谢的人真的很多。我珍贵的成员们，我爱的家人们，默默陪伴著我的工作人员们，还有光是存在就能够成为我的力量的粉丝们，感谢大家」、「以“少女时代”出道，与成员们还有“SONE”（粉丝名）相识后日复一日的生活，都让我感到无比幸福。」、「现在我要鼓起勇气，在新的环境中用不同的角度看待自己。长时间以来一直以不变的面貌支持著我的粉丝们，和令我感谢的人们，多亏了大家的关心和喜爱。无论未来会如何，都会用充满活力的Sunny面貌继续前进的。以后也会带给大家好的消息，谢谢大家 」

2007年 Sunny 以少女时代的成员出道，持续在音乐与主持等各个领域发光发热，去年少女时代还推出新专辑庆祝出道15周年，并承诺粉丝一定会再找机会合体活动。

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