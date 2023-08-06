崔睿娜发行歌曲〈Hate Rodrigo〉惹议，所属乐华娱乐终道歉？网批没诚意

Solo活动的偶像歌手崔睿娜（YENA），6月底发行歌曲〈Hate Rodrigo〉惹来争议，昨（5）日所属唱片及经纪公司韩国乐华娱乐终於道歉，但道歉内容并不被韩国网友认同。

*前情提要：‎崔睿娜新歌概念惹争议！《Hate Rodrigo》实名提美格莱美获奖歌手，「可爱的嫉妒」vs「失礼又浅薄」‎

崔睿娜6月携单曲专辑《HATE XX》回归，主打歌〈Hate Rodrigo〉词曲均参与制作，歌词大胆提及了美国歌手Olivia Rodrigo（奥莉维亚．罗德里戈），表示想用可爱的方式表达对该歌手的憧憬与嫉妒，「用反话表达对她的喜爱」，然而光歌曲标题就引发广大网友认为不尊重。在被揪出MV用了大量Olivia Rodrigo照片却未获授权后，大众对於〈Hate Rodrigo〉更加反弹，崔睿娜最后以状态不佳为由突然中断新歌活动。

▼〈Hate Rodrigo〉MV一度转为私人影片，修改部分MV内容后重新上传



除了解释下架MV一事并非遭到Olivia Rodrigo要求，乐华娱乐都未对整个事件说明清楚，事隔一个月，昨日乐华娱乐才透过官咖发出疑似道歉声明的内容，写道「没能尽快向粉丝说明艺人和专辑活动相关内容，对此深表歉意」、「将虚心接受粉丝对我司充满关怀的指责，今后会倾听各种意见，展现更加努力的模样」……等等，并希望粉丝能持续关注且支持崔睿娜。

各大媒体报导此事纷纷下标题「迟来的道歉」，但网友看了很傻眼，无论是论坛‎Instiz或是‎theqoo都有网友狠批，留言如「今年最没诚意的道歉」、「只是向送卡车抗议的粉丝道歉吧」、「空洞又没诚意，这是什么」、「不是为争议道歉，只是为没向粉丝解释突然不活动而道歉吧」、「真正需要道歉的不道歉」、「向Rodrigo道歉」、「应该要对Rodrigo的粉丝道歉吧」、「为了（写出）这样拖了一段时间吗」……等等。

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