《黑暗荣耀》林智妍做客《刘QUIZ》透露演反派秘诀：「无法获得所有人喜欢，不如让所有人讨厌！」

原来林智妍是一开始就打定主意把《黑暗荣耀》涎镇塑造成无可救药的人渣，而且她真的做到了！

本周《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来林智妍做客，聊到令她以反派爆红的话题之作《黑暗荣耀》。林智妍表示读剧本和拍摄时已预感这部剧会红，因为每位演员的戏都有痛快淋漓的宣泄感；她对朴涎镇的定义「臭婊子」也和编剧导演一拍即合，试镜后立即就和金银淑一起去喝酒了XD



林智妍出道以来演过包括大尺度戏份在内的众多角色，却是第一次挑战演反派，被问到会否担心看起来太坏时，她表示：「我演戏10年，虽然未曾获得所有人喜欢，但如果能让所有人都讨厌我，好像也蛮值得试试？一直很想挑战反派，既然演就要坏到底，希望大家对我讨厌到无以复加。」



林智妍提到剧中不小心用菸头烧穿裙子、气得大喊大叫的场面，笑说：「原来这就是反派的宣泄感啊！（现实生活中）哪有机会这样发脾气？」



此外，林智妍还透露从小就想演戏，读大学时拍了很多独立电影、自诩「韩艺综全道嬿」，但第一部商业片《人间中毒》的尺度和舆论还是让她很有压力，幸好有妈妈给与肯定和鼓励，回忆起来虽然面带笑容仍眼眶泛红。



节目播出后，林智妍开朗洒脱的个性获得很多网友好评，让人忍不住期待她在下一部作品中的精彩表现！



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