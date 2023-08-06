崔叡娜發行歌曲〈Hate Rodrigo〉惹議，所屬樂華娛樂終道歉？網批沒誠意

Solo活動的偶像歌手崔叡娜（YENA），6月底發行歌曲〈Hate Rodrigo〉惹來爭議，昨（5）日所屬唱片及經紀公司韓國樂華娛樂終於道歉，但道歉內容並不被韓國網友認同。

*前情提要：‎崔叡娜新歌概念惹爭議！《Hate Rodrigo》實名提美格萊美獲獎歌手，「可愛的嫉妒」vs「失禮又淺薄」‎

崔叡娜6月攜單曲專輯《HATE XX》回歸，主打歌〈Hate Rodrigo〉詞曲均參與製作，歌詞大膽提及了美國歌手Olivia Rodrigo（奧莉維亞．羅德里戈），表示想用可愛的方式表達對該歌手的憧憬與嫉妒，「用反話表達對她的喜愛」，然而光歌曲標題就引發廣大網友認為不尊重。在被揪出MV用了大量Olivia Rodrigo照片卻未獲授權後，大眾對於〈Hate Rodrigo〉更加反彈，崔叡娜最後以狀態不佳為由突然中斷新歌活動。

▼〈Hate Rodrigo〉MV一度轉為私人影片，修改部分MV內容後重新上傳



除了解釋下架MV一事並非遭到Olivia Rodrigo要求，樂華娛樂都未對整個事件說明清楚，事隔一個月，昨日樂華娛樂才透過官咖發出疑似道歉聲明的內容，寫道「沒能儘快向粉絲說明藝人和專輯活動相關內容，對此深表歉意」、「將虛心接受粉絲對我司充滿關懷的指責，今後會傾聽各種意見，展現更加努力的模樣」……等等，並希望粉絲能持續關注且支持崔叡娜。

各大媒體報導此事紛紛下標題「遲來的道歉」，但網友看了很傻眼，無論是論壇‎Instiz或是‎theqoo都有網友狠批，留言如「今年最沒誠意的道歉」、「只是向送卡車抗議的粉絲道歉吧」、「空洞又沒誠意，這是什麼」、「不是為爭議道歉，只是為沒向粉絲解釋突然不活動而道歉吧」、「真正需要道歉的不道歉」、「向Rodrigo道歉」、「應該要對Rodrigo的粉絲道歉吧」、「為了（寫出）這樣拖了一段時間嗎」……等等。

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