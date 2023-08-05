李炳宪&宋慧乔定情作《洛城生死恋》要拍续集了！谁能演男女主人公

没想到还能等来经典韩剧《洛城生死恋》的续集。

《洛城生死恋》是2003年在SBS电视台播出的一档爱情剧，由李秉宪、宋慧乔、池晟这三位如今已经是一线大咖的演员携手主演，讲述是两个男子与一个女子之间，在事业与爱情、友情相互纠缠竞争的故事，算是开辟了痞帅坏男人与纯情女人罗曼史的先河。 戏外，33岁的李炳宪和22岁的宋慧乔因戏结缘，克服了11岁的年龄差热恋，当时震撼了全韩网，两人也收获了诸多观众们的祝福，并赋予「完美恋人」的美誉。 可惜两人相爱不到一年就分道扬镳，分手原因更是让人猜测。



时隔20年韩网再次传来消息，经典剧要拍续集了。 原编剧崔完圭接到500亿（韩币）投资，将投入到续集的制作中。 据悉《洛城生死恋2》（暂定名《Not Cover》）一共24集目前完成了4集剧本，明年上半年预计在Netflix播出。观众最关心的就是角色阵容，韩媒报导称将是顶流男演员+新人女演员的模式，还计画把新人女演员打造能够进军好莱坞大片的级别。



对於古早经典韩剧要拍续集，韩国网友们也积极加入了讨论，大家纷纷评论表示：「千万不要拍成《IRIS》那样」、「女主也请找当时宋慧乔那样演员」、「又不是重拍原作，而是拍续集，感觉会毁掉」、「其实原作有第二部，但是离第一部已经过去了20年，还有人会看吗」等。

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