CNBLUE姜敏赫、李正信将在9月2日来香港举行粉丝见面会！

门票明天开售了~香港的BOICE准备好了吗?

CNBLUE 两位成员姜敏赫和李正信,将首次以二人形式来到香港举行粉丝见面会,这个特别的配搭绝对为歌迷带来惊喜。今天主办单位SKN Live宣布《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》,确定将於 2023 年 9 月 2 日(星期六)在香港旺角麦花臣场馆举行,门票将於在8月4日上午10时於 KKTIX 公开发售,各位 BOICE (CNBLUE 粉丝称号)千万不要错过!



姜敏赫和李正信於 2010 年成为 CNBLUE 的成员,在韩国正式出道。姜敏赫担任鼓手,而李正信则是低音吉他手。甫出道发行的歌曲《孤独的人(외톨이야)》获得广大回响,

成为了大家耳熟能详的歌曲之一。

除了团体活动,姜敏赫和李正信也忙於个人工作。近期,姜敏赫在 Netflix 大热韩剧《绝世网红》中饰演化妆品公司总裁「韩俊景」,他在剧中展现了「富三代」帅气纯情的形象,出色的演技让姜敏赫人气急升。其实早在 2010 年,姜敏赫就以演员身份出道,陆续参演了《没关系,爸爸的女儿》、《你为我着迷》和《继承者们》等作品。在《继承者们》中,他饰演「尹灿荣」一角,并获得了 2013 年 SBS 演技大赏的新星奖,也让更多人认识了这位优秀的演员和音乐人。



李正信身高一米八八,一出道便因其模特儿般的身材受到瞩目。他在 CNBLUE 乐队中担任低音吉他手,凭藉著其优秀的音乐才华,赢得了粉丝们的喜爱。此外,他也曾出

演《我的野蛮女友》、《流星》等剧集,并为多个音乐节目担任主持人。可以说是一位多才多艺的艺人。



姜敏赫和李正信相隔多年再次来到香港,和一直支持他们的 BOICE 见面,相信大家都非常期待看到他们的最新动向和互动交流。为了感谢粉丝的支持,他们还特别准备了一系列丰富的粉丝福利,包括签名会、欢送环节、亲笔签名海报和印制签名小卡等等,让粉丝们留下难忘的回忆。

《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》

日期:2023年 9 月 2 日 (星期六)

时间:晚上 7 时正

地点:香港旺角麦花臣场馆

票价:港币$1,588/$1,188/$888

公开售票:2023 年 8 月 4 日(星期五) 上午 10 时起

订购网站:www.kktix.com

粉丝福利:

$1,588 门票:欢送环节(全体)、海报(全体)、印制签名小卡(全体)、签名海报(40 张)、签名会(名额 100 名)

$1,188 门票:欢送环节(全体)、海报(全体)、印制签名小卡(全体)、签名海报(10 张)

$888 门票: 欢送环节(全体)、海报(全体)、印制签名小卡(全体)

(有关粉丝福利的参加方法,主办单位 SKN Live 将在演出前公布参加详情,敬请留意。)

***主办单位保有活动变更或终止的权利。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻