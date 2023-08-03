CNBLUE姜敏赫、李正信将在9月2日来香港举行粉丝见面会！

门票明天开售了～香港的BOICE准备好了吗？

CNBLUE 两位成员姜敏赫和李正信，将首次以二人形式来到香港举行粉丝见面会，这个特别的配搭绝对为歌迷带来惊喜。今天主办单位SKN Live宣布《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》，确定将於 2023 年 9 月 2 日(星期六)在香港旺角麦花臣场馆举行，门票将於在8月4日上午10时於 KKTIX 公开发售，各位 BOICE (CNBLUE 粉丝称号)千万不要错过！



姜敏赫和李正信於 2010 年成为 CNBLUE 的成员，在韩国正式出道。姜敏赫担任鼓手，而李正信则是低音吉他手。甫出道发行的歌曲《孤独的人(외톨이야)》获得广大回响，

成为了大家耳熟能详的歌曲之一。

除了团体活动，姜敏赫和李正信也忙於个人工作。近期，姜敏赫在 Netflix 大热韩剧《绝世网红》中饰演化妆品公司总裁「韩俊景」，他在剧中展现了「富三代」帅气纯情的形象，出色的演技让姜敏赫人气急升。其实早在 2010 年，姜敏赫就以演员身份出道，陆续参演了《没关系，爸爸的女儿》、《你为我着迷》和《继承者们》等作品。在《继承者们》中，他饰演「尹灿荣」一角，并获得了 2013 年 SBS 演技大赏的新星奖，也让更多人认识了这位优秀的演员和音乐人。



李正信身高一米八八，一出道便因其模特儿般的身材受到瞩目。他在 CNBLUE 乐队中担任低音吉他手，凭藉著其优秀的音乐才华，赢得了粉丝们的喜爱。此外，他也曾出

演《我的野蛮女友》、《流星》等剧集，并为多个音乐节目担任主持人。可以说是一位多才多艺的艺人。



姜敏赫和李正信相隔多年再次来到香港，和一直支持他们的 BOICE 见面，相信大家都非常期待看到他们的最新动向和互动交流。为了感谢粉丝的支持，他们还特别准备了一系列丰富的粉丝福利，包括签名会、欢送环节、亲笔签名海报和印制签名小卡等等，让粉丝们留下难忘的回忆。

《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》

日期：2023年 9 月 2 日 (星期六)

时间：晚上 7 时正

地点：香港旺角麦花臣场馆

票价：港币$1,588／$1,188／$888

公开售票：2023 年 8 月 4 日(星期五) 上午 10 时起

订购网站：www.kktix.com

粉丝福利：

$1,588 门票：欢送环节(全体)、海报(全体)、印制签名小卡(全体)、签名海报(40 张)、签名会(名额 100 名)

$1,188 门票：欢送环节(全体)、海报(全体)、印制签名小卡(全体)、签名海报(10 张)

$888 门票： 欢送环节(全体)、海报(全体)、印制签名小卡(全体)

(有关粉丝福利的参加方法，主办单位 SKN Live 将在演出前公布参加详情，敬请留意。)

＊＊＊主办单位保有活动变更或终止的权利。

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