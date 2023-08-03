CNBLUE姜敏赫、李正信將在9月2日來香港舉行粉絲見面會！

門票明天開售了～香港的BOICE準備好了嗎？

CNBLUE 兩位成員姜敏赫和李正信，將首次以二人形式來到香港舉行粉絲見面會，這個特別的配搭絕對為歌迷帶來驚喜。今天主辦單位SKN Live宣佈《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》，確定將於 2023 年 9 月 2 日(星期六)在香港旺角麥花臣場館舉行，門票將於在8月4日上午10時於 KKTIX 公開發售，各位 BOICE (CNBLUE 粉絲稱號)千萬不要錯過！



姜敏赫和李正信於 2010 年成為 CNBLUE 的成員，在韓國正式出道。姜敏赫擔任鼓手，而李正信則是低音吉他手。甫出道發行的歌曲《孤獨的人(외톨이야)》獲得廣大迴響，

成為了大家耳熟能詳的歌曲之一。

除了團體活動，姜敏赫和李正信也忙於個人工作。近期，姜敏赫在 Netflix 大熱韓劇《絕世網紅》中飾演化妝品公司總裁「韓俊景」，他在劇中展現了「富三代」帥氣純情的形象，出色的演技讓姜敏赫人氣急升。其實早在 2010 年，姜敏赫就以演員身份出道，陸續參演了《沒關係，爸爸的女兒》、《你為我着迷》和《繼承者們》等作品。在《繼承者們》中，他飾演「尹燦榮」一角，並獲得了 2013 年 SBS 演技大賞的新星獎，也讓更多人認識了這位優秀的演員和音樂人。



李正信身高一米八八，一出道便因其模特兒般的身材受到矚目。他在 CNBLUE 樂隊中擔任低音吉他手，憑藉著其優秀的音樂才華，贏得了粉絲們的喜愛。此外，他也曾出

演《我的野蠻女友》、《流星》等劇集，並為多個音樂節目擔任主持人。可以說是一位多才多藝的藝人。



姜敏赫和李正信相隔多年再次來到香港，和一直支持他們的 BOICE 見面，相信大家都非常期待看到他們的最新動向和互動交流。為了感謝粉絲的支持，他們還特別準備了一系列豐富的粉絲福利，包括簽名會、歡送環節、親筆簽名海報和印製簽名小卡等等，讓粉絲們留下難忘的回憶。

《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》

日期：2023年 9 月 2 日 (星期六)

時間：晚上 7 時正

地點：香港旺角麥花臣場館

票價：港幣$1,588／$1,188／$888

公開售票：2023 年 8 月 4 日(星期五) 上午 10 時起

訂購網站：www.kktix.com

粉絲福利：

$1,588 門票：歡送環節(全體)、海報(全體)、印製簽名小卡(全體)、簽名海報(40 張)、簽名會(名額 100 名)

$1,188 門票：歡送環節(全體)、海報(全體)、印製簽名小卡(全體)、簽名海報(10 張)

$888 門票： 歡送環節(全體)、海報(全體)、印製簽名小卡(全體)

(有關粉絲福利的參加方法，主辦單位 SKN Live 將在演出前公佈參加詳情，敬請留意。)

＊＊＊主辦單位保有活動變更或終止的權利。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞