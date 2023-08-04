男演员+女歌手情侣档是韩娱圈的趋势吗？

BLACKPINK JISOO和安普贤的恋情让更多人关注到了韩娱圈内男演员+女歌手这样的CP组合。

安普贤&BLACKPINK JISOO

8月3日韩娱圈诞生了一对热乎乎的CP，K-POP顶流女团BLACKPINK JISOO恋上大7岁的演员安普贤，JISOO所属经纪公司YG娱乐罕见火速回应，承认两人抱著好感慢慢了解中。 而JISOO的全球知名度和人气也令男友安普贤热度暴增，目前他的IG粉丝数在恋情公开后短短4小时内就突破了400万。



李钟硕&IU

2022年最后一天D社爆料了IU和李钟硕的恋情，两人从亲近的娱乐圈同事发展成为恋人，并一起在日本度过了甜蜜的圣诞节和跨年。 IU还参加了李钟硕妹妹的婚礼，演唱了祝歌，离开时还被拍到李钟硕一路贴心护送出门，十分恩爱。



郑敬淏&少女时代秀英

韩娱圈最具代表性的长寿CP，2012年恋爱，2014年恋情曝光，目前两人已经稳定交往了11年。 郑敬淏称得上是「女友向日葵」，经常在女友的IG里留言，还在电视节目中公开和女友打电话聊天，甜蜜氛围羡煞旁人，他俩也是很多粉丝和网友疯狂催婚的一对。



柳俊烈&Girl's Day惠利

柳俊烈和惠利在2015年时合作了火爆韩剧《请回答1988》，虽然剧中惠利和朴宝剑终成眷属，但戏外是柳俊烈赢得美人归。 两人感情稳定，经常被路人拍到约会。 近些年惠利也转战影视剧圈，据说两人会看对方的作品，交流关於演技方面的话题。



曹政奭&GUMMY

与之前的四对官方情侣相比，这两位已经是人生大前辈了，携手步入婚姻殿堂，并在2020年升级当了父母。 曹政奭和GUMMY因圈内朋友介绍而相识，从2013年开始交往，2015年2月认爱，并於2018年结婚。



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