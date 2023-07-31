时隔5年完整体回归！INFINITE举行新专辑《13egin》发布会，全员「All Black」西装风～展现成熟魅力！

李成烈、张东雨、南优贤、金圣圭、L、李成种（图源：TVdaily）
今日（31日）下午，INFINITE在首尔瑞草区蚕院洞 The Riverside 酒店举行的第七张迷你专辑《13egin》Showcase。
▼李成烈、张东雨、南优贤、金圣圭、L、李成种
李成烈、张东雨、南优贤、金圣圭、L、李成种（图源：TVdaily）李成烈、张东雨、南优贤、金圣圭、L、李成种（图源：TVdaily）
▼金圣圭
金圣圭（图源：TVdaily）金圣圭（图源：TVdaily）
▼张东雨
张东雨（图源：TVdaily）张东雨（图源：TVdaily）
▼南优贤
南优贤（图源：TVdaily）南优贤（图源：TVdaily）
▼李成烈
李成烈（图源：TVdaily）李成烈（图源：TVdaily）
▼L
L（图源：TVdaily）L（图源：TVdaily）
▼李成种
李成种（图源：TVdaily）李成种（图源：TVdaily）
而今年是 INFINITE 出道迎第13年，5月队长圣圭和前东家Woollim娱乐达成商标移转，甚至自立门户「INFINITE COMPANY」，自从宣布公司成立以来，连连有好消息。除了发行专辑、出演综艺节目外，他们还准备了演唱会，8月19、20日於首尔开唱，8月27日横滨场，9月2日台北场以及9月9日澳门场。
（图源：twitter@IFNT_Official_）
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