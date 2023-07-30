嘴巴说相信但是不放心！SEVENTEEN Hoshi 挑战担任「主厨」，他旁边围了一半的成员 XD

近期播出的 SEVENTEEN 自制综艺《GOING SEVENTEEN》是夫胜寛的昔日综艺系列，时隔两年以《夫家族的诞生》回归。

有看过经典综艺《家族的诞生》的朋友一定不陌生！节目走访韩国郊外小村庄进行2天1夜的户外拍摄，每次到不同村庄其中一户老人的家中完成老人们交托的任务。而《夫家族的诞生》设定则是 JUN 和 The 8 是房子主人（两人因中国行程不在），他们还留了代办事项要成员们完成。



代办事项包含「做个泡菜（辛奇）炖猪肉或辣炖鸡块尝尝吧」，Hoshi 就开始用嘴巴说要怎么做泡菜炖猪肉，Dino：「我有个疑问！到底谁要掌厨呢？」圆佑：「是他自己要做啦！现在不是在说明吗？」谁说的就谁负责（笑）！但等到他真的要当主厨时，成员们又开始害怕了 XD



虽然好几为成员都说大锅子里水装得太多了，珉奎：「没关系～没关系～就按你的意思来！」之后珉奎还在Hoshi耳边说：「我相信哥！不过...舀出点水怎样？用勺子舀出5次。」但珉奎的建议失败，只好趁Hoshi去厨房时，自己拿著勺子去舀出水，S.COUPS还在旁边把风。虽然嘴巴一直说著相信Hoshi，但他旁边却围了一半的成员，不过幸好有听建议舀出点水，最后料理也获得称赞。



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