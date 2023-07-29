Starship为起诉黑粉翻译了数千份文件！从Google总部获取「脱粉收容所」运营者资讯，首开业内先河

难得所属社做了一件所有粉丝都称赞的事啊！

韩国经纪公司Starship娱乐为保护旗下女团IVE免受恶意YouTuber攻击，收集数千份资料并翻译为英文，终於在本月获得美国法院和Google总部协助，得以挖出账号运营者的真实身份。



追韩星的朋友也许都知道一个叫「脱粉收容所」的YT频道，专门发布未经证实的艺人虚假新闻、谣言绯闻等，矛头瞄准防弹少年团、IVE等高人气偶像，在粉丝中间可谓臭名昭著。 但因为YT服务器在美国，韩国经纪公司就算想起诉，也因为无法锁定对方身份而只能作罢。 直到Starship这次开启的先例。

Starship本月25日分享了针对「脱粉收收容所」的处理进度：2022年11月提起海外诉讼和民刑事诉讼，今年5月从美国法院拿到了「信息提供命令」，7月从美国Google总公司获取了关於频道运营者的「有意义的资讯」。

소속 아티스트 권리침해 법정 대응 관련 안내 pic.twitter.com/tTgYR8RcQm — STARSHIP Ent. (@STARSHIPent) July 25, 2023

根据Google总公司提供的信息，Starship已在韩国和美国对「脱粉收收容所」运营者朴某提出诉讼，罪名包括侮辱、散播虚假事实、损坏名誉、性骚扰未成年成员等。虽然朴某已删除影片及频道并PO出道歉文，但Starship认为「脱粉收容所」过往对艺人和公司造成负面影响是无法辩驳的事实，仍坚持追究其民刑事责任。

据悉，为了向美国法院提交证据，Starship舆论组的职员把粉丝提供的证据全部整理成统一格式，并加上「脱粉收容所」相应截图画面以证明是虚假内容，总共做出数千份资料，并将其全部翻译成英文。

这一消息令众多网友拍手称快：「Starship做得好！」「重新为Starship应援」「原来获取身份信息这么难」「其他公司还在等什么？」 「还有很多造谣帐号，全部按这个流程处理掉吧」。

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