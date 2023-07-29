女爱豆IG粉丝数TOP15，全都是千万级！这个女团集体上榜，根本比不过

谁是女爱豆中IG粉丝数最多的人？

近日，有韩国网友在知名交流板块pann上公开了「IG粉丝数最多的女爱豆」名单，引来10多万网民的围观。

TOP1. BLACKPINK LISA （9598万）



TOP2. BLACKPINK JENNIE（8030万)



TOP3. BLACKPINK JISOO（7433万）



TOP4. BLACKPINK ROSE（7287万）



TOP5.少女时代太妍（1895万）



TOP6.少女时代润娥（1557万）



TOP7.少女时代TIFFANY（1515万)



TOP8. RED VELVET JOY （1458万）



TOP9. RED VELVET 涩琪（1300万）



TOP10. TWICE MOMO （1257万）



TOP11. TWICE子瑜（1188万）



TOP12. TWICE娜琏（1141万）



TOP13. RED VELVET IRENE （1134万）



TOP14. RED VELVET YERI （1092万）



TOP15. TWICE SANA（1049万）



看到排名之后，韩国网民们也议论纷纷，不少人留言称：「BLACKPINK粉丝数断层，太可怕了」、「TWICE成员开通IG还不满一年吧，已经上榜了，超厉害」、「我周围的的人基本上都关注了韩韶禧和BP」、「少女时代就是传奇级别的女团」等。

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