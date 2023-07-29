专情吸血鬼玉泽演出道15年首度个人见面会来了! 9月16日祭出多种福利只为宠台粉

野兽派男神玉泽演继今年三月来台出席时尚活动后，日前再抛惊喜，宣布举办出道以来首个亚洲巡回见面会，而首站「2023 OK TAECYEON in TAIPEI :SpecialTY」将在9月16日於台北国际会议中心(TICC)登场，消息一出，令粉丝兴奋不已，期待能面对面见偶像！

玉泽演以男团2PＭ出道，狂野帅气的形象深植人心，近年来以多部电视剧作品《打架吧！鬼神》、《救救我》、《黑道律师文森佐》在演技上交出漂亮的成绩单，备受瞩目，最近的新作品《为你心动》也正在热播，话题不断。出道15年，玉泽演首次举办个人见面会，他亲力亲为，不只「Special TY」的名称是他亲自取名外，从企划便开始参与，提出许多的构想与新鲜的节目内容，同时也希望能跟粉丝有近距离的接触，祭出许多福利宠粉，希望让大家留下难忘且美好的回忆。



今年三月玉泽演来台出席时尚活动，趁著空档不忘在信义区慢跑，吃遍台北小吃，还剪了一支Vlog上架，亲切的形象在媒体粉丝心中大加分，近年来已被认定是新一代的实力派演员的他，受到许多观众的支持，他也没有忘了要找机会回馈粉丝，除了大家引颈期盼的2PM的合体演唱会之外，这一次的见面会，他也率先透露：「我有为台北场准备了特别舞台，还请各位多多期待！」此次不只有精彩可期的舞台，粉丝福利也诚意满分，希望大家都能感受到玉泽演对台北见面会的用心和重视！



玉泽演出道多年，拥有偶像男团、演员、主持及模特等多重身份，粉丝也一路陪伴左右，成为他向前迈进的动力，此次见面会是他今年二度访台，他开心说：「非常感谢各位在我每次去台北的时候，都给予我许多的正能量，也很谢谢各位给予我许多的喜爱和支持，希望这次可以通过见面会，换我送给各位幸福的时光，我们9月16日台北见喔！」「2023 OK TAECYEON in TAIPEI :SpecialTY」门票将在8月3日中午12点全面启售！

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