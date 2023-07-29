女愛豆IG粉絲數TOP15，全都是千萬級！這個女團集體上榜，根本比不過

誰是女愛豆中IG粉絲數最多的人？

近日，有韓國網友在知名交流板塊pann上公開了「IG粉絲數最多的女愛豆」名單，引來10多萬網民的圍觀。

TOP1. BLACKPINK LISA （9598萬）



TOP2. BLACKPINK JENNIE（8030萬)



TOP3. BLACKPINK JISOO（7433萬）



TOP4. BLACKPINK ROSE（7287萬）



TOP5.少女時代太妍（1895萬）



TOP6.少女時代潤娥（1557萬）



TOP7.少女時代TIFFANY（1515萬)



TOP8. RED VELVET JOY （1458萬）



TOP9. RED VELVET 澀琪（1300萬）



TOP10. TWICE MOMO （1257萬）



TOP11. TWICE子瑜（1188萬）



TOP12. TWICE娜璉（1141萬）



TOP13. RED VELVET IRENE （1134萬）



TOP14. RED VELVET YERI （1092萬）



TOP15. TWICE SANA（1049萬）



看到排名之後，韓國網民們也議論紛紛，不少人留言稱：「BLACKPINK粉絲數斷層，太可怕了」、「TWICE成員開通IG還不滿一年吧，已經上榜了，超厲害」、「我周圍的的人基本上都關注了韓韶禧和BP」、「少女時代就是傳奇級別的女團」等。

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