IVE经纪公司STARSHIP起诉臭名昭著的黑粉，曾造谣张员瑛与大16岁G-Dragon热恋

IVE所属经纪公司STARSHIP娱乐正式向散播虚假消息的营销号宣战。

25日，STARSHIP通过官方SNS公开了长文，透露将透过法律公司LIWU对YouTube帐号「脱粉收容所」提起民事、刑事诉讼，起诉营销号侵犯了旗下艺人的权利。STARSHIP表示：「2023年5月收到了来自美国法院的信息提供命令，2023年7月也从美国google本部那里收到了关於脱粉收容所的重要资料。 可惜的是google向脱粉收容所的运营者公开了信息提供命令的通知，该帐号突然表示自己被骇客入侵，频道内既存影片全部被删除，帐号也停用了，运营者还公开了道歉声明。 脱粉收容所之前持续造谣IVE成员，散播虚假消息，严重损坏了成员的名声，影响到了我司的业务。」



소속 아티스트 권리침해 법정 대응 관련 안내 pic.twitter.com/tTgYR8RcQm — STARSHIP Ent. (@STARSHIPent) July 25, 2023

「脱粉收容所」是韩娱圈臭名昭著的营销号，以爆料K-POP爱豆们的私生活、恋情为主，甚至对爱豆们进行人身攻击。 IVE人气成员张员瑛就深受其害，被该营销号造谣与大16岁的BIGBANG成员G-Dragon热恋。目前「脱粉收容所」已经「脱粉收容所」已经更名为「入坑收容所」，并刊登了道歉文。



“16살 나이 차이” 장원영 지드래곤 열애설 결정적 의혹 2가지…누리꾼 주장 https://t.co/Isder7itSY — 이슈맥스 (@superpower77777) October 12, 2022

前不久张员瑛的粉丝在STARSHIP娱乐公司门口进行卡车示威，其中一条就是不满STARSHIP对造谣的黑粉不采取任何措施。STARSHIP将起诉营销号的消息公开后立即在韩网引发热议，网友们表示：「公司终於开始做事了」、「HYBE快来学一学」、「经纪公司都应该团结一些，告死这些营销号」等。



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