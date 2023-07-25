《欢迎来到王之国》剧情过半引热议！我们究竟为什么看：追星vs追剧情

《欢迎来到王之国》剧情过半，观众们们有话要说。

《欢迎来到王之国》由於二代爱豆团李俊昊（2PM）和润娥（少女时代）携手主演，围绕著遭卷进王者饭店继承权战争的男主角具元（李俊昊 饰）和作为一个月实习员工而初次进入王者饭店的天嗣朗（润娥 饰）相知相恋的过程展开，上个月正式开播，首播全国收视率为5.1%。



剧情设定就是经典韩剧梗「霸道总裁爱上平凡女生」，甜宠剧的套路就是欢喜冤家的氛围和幽默的桥段，以及男女主角在正式恋爱前的极限拉扯，而这也是观众们期待在《欢迎来到王之国》中看到的内容。 只是剧情过半，韩国本土观众对该剧的热情逐渐走低，尤其到了后半段随著具元和天嗣朗恋情被身边人察觉，收视率更是如波浪一般忽高忽低。

全国 / 首都圈

01集 5.075 / 5.344 最低

02集 7.544 / 8.255

03集 9.145 / 10.671

04集 9.645 / 10.003

05集 9.672 / 10.590

06集 12.017 / 12.607

07集 10.607 / 11.496

08集 12.317 / 13.427 最高

09集 10.196 / 11.174

10集 11.303 / 12.351

11集 9.003 / 10.062

12集 10.977/ 11.522

有韩国网友就此现象在theqoo开贴讨论，没想到一下子引起诸多网友共鸣，韩国网友评论如下：

1. 有些人认为这种类型的剧情很老套，但我觉得还蛮好看的。 从人物设定、名字开始就很老套，第一集的铺垫也很明显，但是两位演员真的很好看

2. 上周的剧情很有趣， 泰国行应该放在后面，甜度爆表的新婚旅行

3. 泰国行确实画面很美，但是剧情毫无内容，我都是快进的。

4. 这种类型的电视剧就是暧昧过程最好看，真的在一起了反而趣味性下降

5. 我从第一集开始追的，看这部剧的动力完全是因为两位演员

6. 空乘CP最有趣，但是主人公CP爱得太突然了，有点失望

7. 连续三周下降了吧

8. 全靠李俊昊和润娥硬撑

9. 我弃剧了，看这部剧真的不能带脑子，毫无剧情可言，为了一个镜头写了一部剧的感觉。

10. 我是主人公的粉丝，不过他们出演的剧也不一定非要追，但我也不会脱粉，永远是我的演员我的本命



综合来看，这部剧的收视率趋势一直呈现上升趋势，但评价并不一致，有些观众认为剧情老套、缺乏剧情，但也有不少粉丝因为演员而持续追剧。

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