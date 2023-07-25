自己的偶像自己救！《偶一天》金惠奫搭档《20世纪少女》边佑锡主演tvN新剧《背著善宰跑》，变身「热血粉丝」
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自己的偶像自己救！《偶一天》金惠奫搭档《20世纪少女》边佑锡主演tvN新剧《背著善宰跑》，变身「热血粉丝」

韩剧   2023年7月25日   星期二10:00   Hui  

（封面图源：IG@byeonwooseok、hye_yoon1110）

「穿越时空」再+1！原作是网路小说，后来还被改编成网路漫画，期待播出～

人气网路小说《내일의 으뜸》不只改编成网路漫画，今年（2023年）更将改编成tvN新月火剧（周一、二）《背著善宰跑》，预计於11月首播。描述不幸结束生命的顶级男明星，和为了拯救他而穿越时空回到过去的女人，两人之间发生的奇幻爱情故事。「善宰」是男主角的名字，「背著善宰跑」是女主角在剧中的网名。

曾出演电影《灵魂伴侣》、《20世纪少女》、电视剧《花开时想月》、《青春纪录》等作品的边佑锡，将饰演顶级明星「柳善宰」。颜值、实力和魅力等通通完美，自出道后一直处於巅峰的位置。但演艺圈的生活令他疲惫不已，最后变得名不副实。由於女主角的出现，平静的生活开始有所变化。

去年以电影《推土机上的少女》、《共感频率》活跃的金惠奫，则将饰演女主角「林雪」。儿时因故放弃梦想，偶然於电台听到男主角的歌曲，得到极大的安慰并成为他的粉丝。没想到，男主角不幸地结束生命，林雪为了拯救自己的偶像，穿越时空回到15年前，遇见还是高中生的柳善宰。她开始孤军奋战，阻止悲剧发生。金惠奫将在剧中展现32岁与19岁的演技，令人期待。

由於剧情的设定，又可以看到边佑锡和金惠奫穿上校服！期待大明星与小粉丝的故事，感觉会很感人呢～

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