《歡迎來到王之國》劇情過半引熱議！我們究竟為什麼看：追星vs追劇情

《歡迎來到王之國》劇情過半，觀眾們們有話要說。

《歡迎來到王之國》由於二代愛豆團李俊昊（2PM）和潤娥（少女時代）攜手主演，圍繞著遭捲進王者飯店繼承權戰爭的男主角具元（李俊昊 飾）和作為一個月實習員工而初次進入王者飯店的天嗣朗（潤娥 飾）相知相戀的過程展開，上個月正式開播，首播全國收視率為5.1%。



劇情設定就是經典韓劇梗「霸道總裁愛上平凡女生」，甜寵劇的套路就是歡喜冤家的氛圍和幽默的橋段，以及男女主角在正式戀愛前的極限拉扯，而這也是觀眾們期待在《歡迎來到王之國》中看到的內容。 只是劇情過半，韓國本土觀眾對該劇的熱情逐漸走低，尤其到了後半段隨著具元和天嗣朗戀情被身邊人察覺，收視率更是如波浪一般忽高忽低。

全國 / 首都圈

01集 5.075 / 5.344 最低

02集 7.544 / 8.255

03集 9.145 / 10.671

04集 9.645 / 10.003

05集 9.672 / 10.590

06集 12.017 / 12.607

07集 10.607 / 11.496

08集 12.317 / 13.427 最高

09集 10.196 / 11.174

10集 11.303 / 12.351

11集 9.003 / 10.062

12集 10.977/ 11.522

有韓國網友就此現象在theqoo開貼討論，沒想到一下子引起諸多網友共鳴，韓國網友評論如下：

1. 有些人認為這種類型的劇情很老套，但我覺得還蠻好看的。 從人物設定、名字開始就很老套，第一集的鋪墊也很明顯，但是兩位演員真的很好看

2. 上週的劇情很有趣， 泰國行應該放在後面，甜度爆表的新婚旅行

3. 泰國行確實畫面很美，但是劇情毫無內容，我都是快進的。

4. 這種類型的電視劇就是曖昧過程最好看，真的在一起了反而趣味性下降

5. 我從第一集開始追的，看這部劇的動力完全是因為兩位演員

6. 空乘CP最有趣，但是主人公CP愛得太突然了，有點失望

7. 連續三週下降了吧

8. 全靠李俊昊和潤娥硬撐

9. 我棄劇了，看這部劇真的不能帶腦子，毫無劇情可言，為了一個鏡頭寫了一部劇的感覺。

10. 我是主人公的粉絲，不過他們出演的劇也不一定非要追，但我也不會脫粉，永遠是我的演員我的本命



綜合來看，這部劇的收視率趨勢一直呈現上升趨勢，但評價並不一致，有些觀眾認為劇情老套、缺乏劇情，但也有不少粉絲因為演員而持續追劇。

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