《虽然没准备什么菜》真的是在李泳知家拍！邻居收到礼物＆手写信才知道：原来在这拍的～

近日，有位网友分享收到《虽然没准备什么菜》制作组准备的礼物和李泳知的手写信，原来是和李泳知同大楼的住户！

李泳知通过手写信表达了感激之情：「我一直在这个商住两用房邀请众多嘉宾饮酒聊天。在全体住户的照顾下，我们的节目得以成功结束本季。首先，真心感谢大家理解这一切过程。」



她接著说：「拍摄过程中，关於造成的噪音、外部公寓讯息暴露等等，应该给你们带来很多不方便吧...虽然我们已经尽量注意这些部分，但是拍摄上好像不能完美地照顾所有居民，所以非常抱歉。」最后李泳知说带著抱歉和感谢的心情准备了小礼物，托大家的福，诞生一个备受喜爱的节目，再次感谢大家的理解，很抱歉。

制作组也表示：「以下产品（排骨和烤肉套装）是我们节目准备的小礼物，可以放心带回家。在之前的拍摄过程中，应该会有大大小小的不便，非常感谢大家的理解。」该名网友惊讶表示收到礼物之后，才知道《虽然没准备什么菜》是在同栋楼进行拍摄，并提到完全没有被打扰，网友们也对制作组和李泳知的心意称赞声不断。



而《虽然没准备什么菜》是在李泳知实际住的地方与嘉宾边喝酒边聊天的节目。今年4月开始播出第三季，期间邀请了Jisoo、安俞真、Joshua＆DK、金采源、Karina、朴载范、I.M、朴宝英等人出演节目，期待下一季的到来呢！



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