《7号房的礼物》「催泪父女」柳乘龙&葛潇辕时隔10年再聚首！网欣慰：「女儿长大父亲仍没变」

当年这部电影真的狂赚泪水，时隔10年「父女」再次相聚，「女儿「已经长这么大啦！

演员葛潇辕（曾译名：葛素媛）21日在个人IG PO出和柳乘龙的两张合照，留言说：「不能不留念的合照。」 柳乘龙也转PO到自己IG，留言：「每次都是在济州岛碰面，这次是试映会。」





柳乘龙和葛潇辕的缘分要追溯到10年前，当时二人共同主演电影《7号房的礼物》，分别饰演有智力障碍但心地善良、蒙冤入狱的父亲「李永九」，以及机灵机敏、为帮父亲找回清白而努力不懈的女儿「妍思」。





这部电影改编自1972年发生在韩国的真实事件，2013年上映后凭温暖逗趣又令人心酸感动的剧情迅速获得好评，最终票房突破1200万、成为韩国史上第8部超过千万观影人次的本土电影。



这次两人再聚首是在新片《走私》的VIP试映会，当年只有7岁的葛潇辕如今已经是读高中的元气少女，和「父亲」柳乘龙同样作为嘉宾获邀前来。



电影里柳乘龙叮嘱女儿多吃豆子给观众留下很深印象，2013年他和潇辕在济州岛见面时，就曾分享合照并打趣说：「父女相逢，在济州吃了很多豆子、心灵健康地成长的潇辕。」



网友看到两人的最新合照纷纷表示欣慰：「我们妍思真的吃了很多豆子呢，都这么高啦！」、「快要认不出」、「女儿都这么大了，父亲好像都没变！」、「时间真的好快」。

此外，葛潇辕目前正在济州岛的翰林演艺艺术高中读书，不久前出演SBS《强心脏League》时透露因热爱运动加入了学校的英式篮球社团，今年4月还参加济州岛比赛、以12比10获得冠军，身为投手的她一人就投进7球。



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