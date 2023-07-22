2023上半年K-POP专辑出口创历史新高！出口额台湾第五、香港第六，美国超越中国登亚军

据各大韩媒报导，韩国关税厅进出口贸易统计之数据，今年2023上半年韩国专辑出口额高达1亿3293.4万美元（约1685亿韩元），比去年同期上涨17.1%，以上半年为基准的话，创了历史新高。

韩国专辑出口第一的对象为日本，出口额4852.3万美元（约615亿韩元），第二为美国，2551.9美元，第三为中国，2264万美元。后面依序是德国562.8万美元、台湾554万美元、香港、荷兰、加拿大、英国与法国。



听闻此排行，韩国‎theqoo论坛‎网友或是台湾‎Dcard等社交软体的网友，都对德国位居第四感到讶异，以及前十名完全没有东南亚国家一事，表示不明白东南亚粉丝对演唱会相当积极，专辑购买量排行却不见他们。台湾与香港分别登上第五、第六名亦是惊喜之处，从各地人口比例就能看出台湾与香港对K-POP有多热爱，消费力惊人，也难怪台湾与香港市场一直是韩国歌手无法放弃的一环。



中国退居第三、美国跃升第二同样是网友与韩媒关注焦点，这是中国自2012年以来继2020年再次掉出第二名，否则一直都紧追在日本后方。对於美国销量增长，过去曾有‎评论认为Covid-19人人无法轻易出们的期间，社交软体上K-POP的传播反倒扩张欧美的市场，就连疫情期间艰难出道的DKB、GHOST9等韩团，在疫情趋缓之后都成功闯美巡回演出。



还有不少媒体提出「BTS防弹少年团没有团体活动，K-POP在美国市场仍能取得好成绩」，认为BTS Jimin solo一样能登上美国《Billboard》（告示牌）Hot 100榜首，替K-POP创下新历史，而Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、SEVENTEEN、ATEEZ、TWICE等热门团体也是一发新辑就会登上Billboard排行，今年上半年还有一首打遍全世界的FITTY FIFTY 〈Cupid〉。



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