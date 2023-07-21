韩胜宇首度SOLO登台展露好身材！大聊退伍心情「终於不用在晚上9点交出手机」

以男团VICTON队长出身，也参加选秀节目入选限定组合X1并担任队长的韩胜宇，今日在台北与粉丝们见面，也是他亚洲巡回的第二站。今年1月底刚退伍的他，首度SOLO独撑全场，与大家大聊最近的心情。

一开场韩胜宇就带来两首快歌「Intro」以及「Dive Into」，绚丽慵懒的舞步让粉丝们尖叫不断，他更穿上了无袖背心露出精壮手臂，退伍后身材管理的状况也非常好。韩胜宇表示相当感谢台湾的粉丝们等待了他这么长的时间，他也透露自己曾经来访台湾一次，他还记得当时与本次入住的酒店相同，所以这一次一抵达就让他有种熟悉的感觉。



接下来他也立刻送上了两首抒情慢歌，让全场气氛转换。韩胜宇以自己本次巡演的关键字「Special」与「One」来与大家分享，他表示最近自己特别关心的事情，就是所有与巡回演出相关的大小事，而被问到如果只能带一样东西到无人岛的话会选择什么呢？台下粉丝们纷纷举手求同行！韩胜宇笑说大家又不是物品，若要选择的话他只好带著手机去了，可以跟大家聊天，不过他也表达非常讨厌无人岛，一点都不想去。



韩胜宇也提到退伍后自己变得更有自信，觉得能够带给大家更好的音乐，退伍后也想要更认真工作，想到很多地方去旅游，也庆幸自己再也不用在晚上9点交出手机，而是可以自由地在半夜跟大家聊天，早上也不需要进行晨间操练了！更可以把头发留到自己想要的长度，韩胜宇还笑说要把头发留到脚踝，被粉丝们纷纷阻止。



韩胜宇也透露自己昨天买了一瓶酒，是一公升容量的威士忌皇家礼炮，粉丝们纷纷推荐他喝高粱酒，他也说一定要尝试看看。粉丝们也纷纷录下了想对韩胜宇说的话，让他听了相当感动，不过他说眼泪会留到饭店慢慢哭。他也感谢大家总是等待著他能够来台演出，下半年他还有很多活动要进行，也请大家继续期待。



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