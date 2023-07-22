值得学习！NewJeans Minji爆回归再忙也要睡15个小时，健康行程引粉丝大赞

看多了爱豆团的杀人行程，NewJeans的宽松的工作安排让广大粉丝大赞不已。

作为目前K-POP界的大势，NewJeans积极参与各类行程之外，还在忙著回归，於7日发行了新曲《Super Shy》，正式展开宣传活动，当粉丝和网友们得知她们的行程之后，纷纷赞不绝口，这才是让爱豆活动长久化该做的事情。



最近成员玟池（Minji）在和粉丝交流过程中公开了每天的睡眠时间，称每天会睡15个小时左右，「不叫我起床的话我会一直睡，叫醒我，我也不会生气」，超长休息时间震惊了所有粉丝。 有粉丝还整理了7月7日之后10天内的工作行程，作为人气火爆的大势女团，她们的工作时间要比其他爱豆团短，拥有充足的休息时间，甚至周日的时候会完全放假不工作，而玟池一天至少睡够10小时，周六休息时会开通直播和粉丝互动。

K-POP圈经常听到有爱豆因为健康问题而暂停活动的消息，也有不少爱豆团在节目中透露经常熬夜工作，国内国外飞来飞去，每天睡眠不到2小时，为补觉只能在车上休息，因此看到NewJeans有这麽健康的行程另粉丝们非常安心。



NewJeans从去年出道开始就以强劲势头跻身大事，在各类音乐节目、综艺和广告中都能看到她们的身影。 最近的新曲《Super Shy》也创下了新纪录，入驻Billboard HOT100榜单第66位，超越了之前的经典歌曲《OMG》和《DITTO》。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻