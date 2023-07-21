韓勝宇首度SOLO登台展露好身材！大聊退伍心情「終於不用在晚上9點交出手機」

以男團VICTON隊長出身，也參加選秀節目入選限定組合X1並擔任隊長的韓勝宇，今日在台北與粉絲們見面，也是他亞洲巡迴的第二站。今年1月底剛退伍的他，首度SOLO獨撐全場，與大家大聊最近的心情。

一開場韓勝宇就帶來兩首快歌「Intro」以及「Dive Into」，絢麗慵懶的舞步讓粉絲們尖叫不斷，他更穿上了無袖背心露出精壯手臂，退伍後身材管理的狀況也非常好。韓勝宇表示相當感謝台灣的粉絲們等待了他這麼長的時間，他也透露自己曾經來訪台灣一次，他還記得當時與本次入住的酒店相同，所以這一次一抵達就讓他有種熟悉的感覺。



接下來他也立刻送上了兩首抒情慢歌，讓全場氣氛轉換。韓勝宇以自己本次巡演的關鍵字「Special」與「One」來與大家分享，他表示最近自己特別關心的事情，就是所有與巡迴演出相關的大小事，而被問到如果只能帶一樣東西到無人島的話會選擇什麼呢？台下粉絲們紛紛舉手求同行！韓勝宇笑說大家又不是物品，若要選擇的話他只好帶著手機去了，可以跟大家聊天，不過他也表達非常討厭無人島，一點都不想去。



韓勝宇也提到退伍後自己變得更有自信，覺得能夠帶給大家更好的音樂，退伍後也想要更認真工作，想到很多地方去旅遊，也慶幸自己再也不用在晚上9點交出手機，而是可以自由地在半夜跟大家聊天，早上也不需要進行晨間操練了！更可以把頭髮留到自己想要的長度，韓勝宇還笑說要把頭髮留到腳踝，被粉絲們紛紛阻止。



韓勝宇也透露自己昨天買了一瓶酒，是一公升容量的威士忌皇家禮炮，粉絲們紛紛推薦他喝高粱酒，他也說一定要嘗試看看。粉絲們也紛紛錄下了想對韓勝宇說的話，讓他聽了相當感動，不過他說眼淚會留到飯店慢慢哭。他也感謝大家總是等待著他能夠來台演出，下半年他還有很多活動要進行，也請大家繼續期待。



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