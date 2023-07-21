比正片还甜！《欢迎来到王之国》泳池吻戏原来是这麽拍出来的，李俊昊：幸亏腿没有出水面

《欢迎来到王之国》公开李俊昊和润娥泳池吻戏幕后花絮，糖度爆表。

《欢迎来到王之国》中具元（李俊昊 饰）和天嗣朗（润娥 饰）的感情逐渐升温，第10集中天嗣朗和朋友们一起去泰国度假，在泳池里与秘密男友具元热吻的戏份更是将两人的感情推进了一大步。



<킹더랜드>



구원사랑 수영장키스씬 존나 미치게 좋음…..

근데 내가 더 미치겠는 건 마지막에 뽀뽀하는 거임..

(끝까지 봐. 그게 진국이라고) pic.twitter.com/F39Jzp4rAT — 상상 (@imagine__Drama) July 16, 2023

日前剧组就公开了这场在泰国拍摄的吻戏幕后花絮，两人为了演好这场戏先下水试戏，李俊昊温柔的搂著润娥的腰，慢慢带她走进泳池，润娥一下水就被冷到惊呼「好冷」，而李俊昊则因为个子太高无法在水里站直，只能弯著腿，两人反覆排练了多次。



李俊昊突然发现了摄影机镜头，调侃道：「我们现在虽然在泰国泳池拍戏，但真的很冷。」 为了配合润娥的身高拍吻戏，他叉开腿站立，并说道：「幸好腿没有出（水面）。」 润娥也称：「这种情况下应该潜水下去抓一下腿。」 李俊昊听到之后立即反驳：「不行，现在完全是狗腿的姿势。」 就这样两人慢慢完成了吻戏的拍摄，拍完之后他们还一同查看画面，展现了专业的一面。

此外，7月初韩媒报导称李俊昊和润娥正在热恋中，不只是电视剧搭档还是现实情侣，引爆观众和粉丝讨论，但两人所属经纪公司先后否认了这一消息，称：「虽然两人关系很好，但恋爱毫无根据。 」

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