比正片還甜！《歡迎來到王之國》泳池吻戲原來是這麽拍出來的，李俊昊：幸虧腿沒有出水面

《歡迎來到王之國》公開李俊昊和潤娥泳池吻戲幕後花絮，糖度爆表。

《歡迎來到王之國》中具元（李俊昊 飾）和天嗣朗（潤娥 飾）的感情逐漸升溫，第10集中天嗣朗和朋友們一起去泰國度假，在泳池裡與秘密男友具元熱吻的戲份更是將兩人的感情推進了一大步。



<킹더랜드>



구원사랑 수영장키스씬 존나 미치게 좋음…..

근데 내가 더 미치겠는 건 마지막에 뽀뽀하는 거임..

(끝까지 봐. 그게 진국이라고) pic.twitter.com/F39Jzp4rAT — 상상 (@imagine__Drama) July 16, 2023

日前劇組就公開了這場在泰國拍攝的吻戲幕後花絮，兩人為了演好這場戲先下水試戲，李俊昊溫柔的摟著潤娥的腰，慢慢帶她走進泳池，潤娥一下水就被冷到驚呼「好冷」，而李俊昊則因為個子太高無法在水裡站直，只能彎著腿，兩人反覆排練了多次。



李俊昊突然發現了攝影機鏡頭，調侃道：「我們現在雖然在泰國泳池拍戲，但真的很冷。」 為了配合潤娥的身高拍吻戲，他叉開腿站立，並說道：「幸好腿沒有出（水面）。」 潤娥也稱：「這種情況下應該潛水下去抓一下腿。」 李俊昊聽到之後立即反駁：「不行，現在完全是狗腿的姿勢。」 就這樣兩人慢慢完成了吻戲的拍攝，拍完之後他們還一同查看畫面，展現了專業的一面。

此外，7月初韓媒報導稱李俊昊和潤娥正在熱戀中，不只是電視劇搭檔還是現實情侶，引爆觀眾和粉絲討論，但兩人所屬經紀公司先後否認了這一消息，稱：「雖然兩人關係很好，但戀愛毫無根據。 」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞