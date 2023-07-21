VERIVERY相隔五个月再来台许愿「热呼呼鸡排」 自曝疯狂整理宿舍「现在终於可以走得进去」

VERIVERY六位成员东宪、浩荣、启贤、延浩、勇盛、冈旻时隔五个月再度来台，表示上一次来台的时候对台湾留下了非常好的印象，所以这次也相当期待能够与台湾粉丝们度过愉快的时间。

VERIVERY成员们表示上次来台吃过了许多台湾美食，包含了大家最推荐的芒果冰，虽然上次曾有工作人员买给他们吃，但VERIVERY这次许愿能够到店里吃马上做好的芒果冰！启贤也说想念花生卷冰淇淋，但是附注香菜要拿掉。另外勇盛则是提到上次也有吃到鸡排，很可惜已经冷掉，所以本次许愿能够吃到热呼呼刚炸好的鸡排。队长东宪则是提到想再吃令他相当想念的鼎泰丰。



上一次VERIVERY来台演出，创下了最长的安可时间45分钟的纪录，这次演出是否有可能再安可更久？浩荣提到自己上一次演出后，累到无法跟成员一起去逛夜市，看到成员们后来拍的照片有点后悔，希望本次可以弥补他的遗憾。东宪则是提到自己在上次演出隔天还开了直播，但他根本嗓子都哑了，也说不出话来。不过这一次就算如此，若现场场地允许或者是粉丝很喜欢的话，他们也是会继续打破自己的纪录的！



队长东宪也透露大家最近觉得宿舍太脏乱，疯狂整理了一番，现在非常干净，也终於看得到路可以走进去了。原本还觉得住宿的空间不大，但整理完之后觉得空间大了许多。成员们也表示因为他们人数众多，每个季节的衣服也非常多，而且也常收到很多粉丝们赠送的零食跟礼物，所以真的会有很多东西，他们这次预计可以维持3个月的干净空间。



东宪也分享了自己前年在美国跟冈旻为了很小的事情大吵一架，虽然真正事由已经小到大家都记不得了，但因为当时两人都非常的敏感，所以吵得满凶的，冈旻也说虽然队内有个潜规则，是发生冲突时，年纪小的成员必须先向哥哥道歉，但上次吵架是东宪主动向他道歉的，两人在和好的时候还留著眼泪互相拥抱著。



VERIVERY队长东宪下半年也面临即将入伍的时刻，他表示最放心不下的就是忙内冈旻，而年纪第二大的浩荣则表示没有想要接替东贤出任队长的意思，所以希望成员们都各自独立，成为自己的队长。最后六人还相当投入比出了「我推的孩子」的招牌猫耳朵动作，希望大家来鉴定一下哪个成员最可爱？VeriVery也希望本周六的演出能够再与粉丝们共同创造美好的回忆。



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