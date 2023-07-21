防弹少年团Jin的军装照拯救女粉丝！韩网友：这辈子别想脱粉了
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防弹少年团Jin的军装照拯救女粉丝！韩网友：这辈子别想脱粉了

明星   2023年7月21日   星期五09:00   Tracy  

（封面图源：Weverse，IG@jin截图）

BTS防弹少年团大哥Jin的照片竟成了女粉丝的护身符。

事情是这样的，一名巴西女粉丝公开了自己被Jin照片拯救了的故事。据巴西媒体「 RIC Mais」报导称，住在巴西的21岁女生娜塔丽（音译）月初在巴士站遭遇强盗抢劫，娜塔丽称「他抢走了我的手机不停翻看，正巧看到了我放在手机背面的照片，那张照片是穿著军装的Jin，对方看到照片之后就把手机还给了我，随后就逃跑了。强盗可能以为我放的是男友的照片，男友是军人的话他觉得自己会惹上事情。」

听到这件事情的网友们纷纷表示惊讶，留言称：「这就是防弹少年团的力量啊」、「这位粉丝这辈子脱不了粉了」、「Jin知道的话也会很欣慰的」等。

此外，Jin作为防弹少年团的大哥已於去年12月13日第一个入伍，目前在陆军第5师团新兵教育大队担任助教，因为在军队表现卓越近期还被授予了「特级战士」的称号提前晋升，他将於2024年6月12日退伍。

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