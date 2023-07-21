防弹少年团Jin的军装照拯救女粉丝！韩网友：这辈子别想脱粉了

BTS防弹少年团大哥Jin的照片竟成了女粉丝的护身符。

事情是这样的，一名巴西女粉丝公开了自己被Jin照片拯救了的故事。据巴西媒体「 RIC Mais」报导称，住在巴西的21岁女生娜塔丽（音译）月初在巴士站遭遇强盗抢劫，娜塔丽称「他抢走了我的手机不停翻看，正巧看到了我放在手机背面的照片，那张照片是穿著军装的Jin，对方看到照片之后就把手机还给了我，随后就逃跑了。强盗可能以为我放的是男友的照片，男友是军人的话他觉得自己会惹上事情。」



아주 성실하게 모범 조교로

국방의 의무를 다하고 있는 중에



특급 전사 되어 조기 상병 진급된

김석진 #JIN #방탄소년단진

군복 사진 한 장으로



위기의 브라질 아미를 구하다



김석진 최고

자랑스럽다 내 아티스트 진JIN#TheAstronaut@BTS_twt https://t.co/vMusgAp6EO pic.twitter.com/TicNUC0t2c — noblebrilliant진(D328):Fan account (@ModifierKingJIN) July 19, 2023

听到这件事情的网友们纷纷表示惊讶，留言称：「这就是防弹少年团的力量啊」、「这位粉丝这辈子脱不了粉了」、「Jin知道的话也会很欣慰的」等。

此外，Jin作为防弹少年团的大哥已於去年12月13日第一个入伍，目前在陆军第5师团新兵教育大队担任助教，因为在军队表现卓越近期还被授予了「特级战士」的称号提前晋升，他将於2024年6月12日退伍。

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