您的史努比已上线！韩胜宇自曝还留有当兵习惯！爱网路搜寻自己只因「粉丝总能用奇妙方式形容我」

笑容超级可爱被粉丝们昵称为「真人史努比」的歌手韩胜宇，今日抵台为明晚的活动做准备，经历的兵役空白期，他坦言本次来台让他相当兴奋与期待。

韩胜宇首度以个人之姿来台演出，也表达自己想吃台湾美食中的「火锅」，本以为他会选择麻辣口味，没想到他详细点出想要吃「最不辣的口味」，还说一定也要多点蔬菜放进锅里，菜肉比例均衡。由於行程相当紧凑，韩胜宇虽然想到处逛逛，但可能时间不允许。他也提到粉丝们推荐了他许多台湾观光景点，其中有一个「楼梯很多的地方」，让韩胜宇好奇询问「去这里是要爬山吗？」不过记者们告诉他那里应该是「九份」，有电影中的老街美景与好吃美食。



最近他的新歌得到了音乐节目榜单的冠军，韩胜宇表示父母与姐姐都很为他开心，不过他则是因为行程太忙碌，直到隔天才感受到自己得了冠军的喜悦，经历空白期后得到的冠军对他来说别具意义，他也藉此勉励自己之后应该更加努力。日后也期待有机会与姐姐韩善伙有更多合作机会，他还笑说必须也尊重一下姐姐的意见，再决定两人可能会在哪方面进行合作。



韩胜宇在军中也相当活跃，刚退伍才半年的他，表示当兵的记忆还非常鲜明，让他感觉最有压力的职务应该是「理发兵」，毕竟一出差错可能会毁了一个人的外型，他还自曝虽然有一点点小失误，但还好都只是后脑勺的位置，没有太多人会发现。韩胜宇感到最有趣的职务则是「同梯谘询兵」，因为自己属於军乐队，接触到许多海外回韩国的同梯，有许多是演奏古典乐的乐手，与他们聊天让韩胜宇觉得很有趣。



韩胜宇也自曝还留有当兵时的习惯，就是会把毛巾折的整整齐齐的，他还说自己才刚戒掉折袜子的习惯，被问到当兵前后有什么样的转变？韩胜宇说道自己退伍后感觉在做起事来更加游刃有余，不管在心理上或是身体上都变得更健康了。



韩胜宇也有个习惯，就是很爱在网路上搜寻有关自己的讯息，他说到自己会这样做，是因为发现有些粉丝们会用很特别的方式形容如何如何喜欢他，让他觉得非常有趣，不过他也常常搜寻到自己当兵时期的影片，感觉有点害羞，希望之后可以渐渐不再被搜寻到。



韩胜宇笑起来的时候很像卡通人物史努比，他表示自己也很喜欢这个称号，而且有机会看到史努比的时候也常常合照，还现场示范史努比的托腮动作，真的相当可爱。韩胜宇对於本次来台演出，正在思考如何送给台湾粉丝们舞台上的惊喜，他说海外演出的曲目通常大同小异，但为了给粉丝们惊喜他也会常常搜寻其他艺人们的演出影片，而台湾的粉丝们也可以好好期待一下他明日的演出。



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