梁朝伟零片酬出演NewJeans MV：「想送给韩国粉丝一份薄礼」白发造型也是本人亲自提议！

韩国女团NewJeans昨日公开迷你二辑《Get Up》主打歌之一《Cool With You》的MV，请来梁朝伟出演已让人十足惊喜，没想到他将这次合作视为送给韩国粉丝的礼物，完全没有收取片酬！

《Cool With You》MV分为AB两版，以前后相连的结构对希腊神话Psyche与Eros的故事进行现代化诠释。 郑好娟饰演爱神Eros，为与爱人厮守而放弃神的身份，梁朝伟也凭短暂的出镜引起大量关注。 两人全程没有一句台词，全靠眼神表现出复杂耐人寻味的剧情。



昨日下午NewJeans所属社透露了请来两位演员的幕后故事。 据悉，MV导演和所属社ADOR总制作人闵熙真表示：「希望是一位虽然戏份很短但很有卡里斯马、存在感很强的演员，考虑很久后想到了梁朝伟。 梁朝伟对於短暂的镜头也在事前认真分析了剧本，MV中的白发造型亦是他亲自提议。 在现场也竭尽全力，不负大演员的名声，备受工作人员称赞。」

据悉闵熙真通过朋友将剧本转交给梁朝伟，梁朝伟认为角色很有魅力、与戏份长短无关，遂决定无片酬出演。



梁朝伟通过ADOR表达对韩国的喜爱：「遇到了好的缘分，想送给韩国粉丝一份薄礼。」 郑好娟：「平时就是NewJeans和梁朝伟的粉丝，与『海豚诱拐团』等所有工作人员一起开心地完成了拍摄。 希望将这份愉悦的能量传递给观众。」



此外，NewJeans第二张迷你专辑《Get Up》将在今日下午1点正式发行。



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