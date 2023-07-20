NewJeans新歌MV惊现梁朝伟！首次挑战全白发造型、对戏《鱿鱼游戏》郑好娟，剧情内涵讨论度超高！

韩国女团NewJeans今日零点公开新歌《Cool With You》的MV，网友惊喜发现：除了郑好娟饰演女主角外，男主角居然请到了影帝巨星梁朝伟 ！

《Cool With You》是NewJeans迷你二辑《Get Up》的主打歌，一共有AB两个版本的MV，A版由郑好娟担任女主角，她每日跟随和观察不同的陌生人，却似乎不被别人看见。（*具体内涵解读在文末！）



B版MV中，郑好娟终於和心仪男子相恋，某天正要与他约会时，男子身后突然走出一个身影，居然是香港影星梁朝伟！



梁朝伟一头白发，面带狡黠笑容凝视郑好娟和男子。随后男子不再看见郑好娟、而是转头看向其他女子，令郑好娟陷入惊讶和茫然。 梁朝伟则带著神秘莫测的笑容再次消失於人群中。



其实去年梁朝伟出席釜山电影节时就曾表示希望尝试没演过的角色类型，以及挑战年轻时无法诠释的成熟角色。 或许出演女团MV、挑战头发全白造型，就是他做出全新尝试的第一步！



韩网友纷纷震惊：「这居然是真的？」 、「居然在NewJeans MV看到梁朝伟」、「白发帅到爆」、「看到梁朝伟的瞬间鸡皮疙瘩全都起来了」、「只有短短一幕已给人超强烈印象」、「用眼神俘获人心的天上演员」。

*以下涉及MV剧情解读，如果想保留自己的解读空间，可以看到这边就好哦！



有韩国网友分析，郑好娟饰演的是类似丘比特的角色，每天为凡人连接姻缘，自己却感到分外孤独。 她对一名非裔男子一见钟情，为了与他在一起，决心放下神职（脱衣）、成为人类（淋雨），终於如愿以偿获得了幸福的恋情。



某天她前去和男友约会时，遇到梁朝伟饰演的另一个非人类的存在，也许是另一位丘比特，亦或是恶魔或恶作剧之神。 梁朝伟令男子变心、随后便离开，留下郑好娟独自体验相恋的另一面——分别。

NewJeans饰演一直注视和担心郑好娟的另一组非人类存在（天使？ ）。分别后回到一个人的郑好娟前去探望NewJeans，最后带著隐约的微笑转身离开。而《Cool With You》歌词写的即是无法避免的离别，与MV的贴合度也相当高。



看完网友分析忍不住感叹：NewJeans这一次的MV也是艺术品啊！

▽《Cool With You》A版MV：



▽B版MV，梁朝伟在1分55秒出现：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻