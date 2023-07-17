原来不只有我是这样的！今日正式确诊为「IU」

想必很多人都和 IU 一样！

手机不离身的时代，很多人都有一种一定要保证手机电量100%的强迫症，连韩国歌坛小天后 IU 也是如此，自曝有「充电强迫症」。 IU 个人 YouTube 上公开过一段 IU 出道10周年纪念演出的幕后花絮影片，影片中正在休息的 IU 在后台开心地和工作人员们玩闹。 上台之前 IU 突然拜托关系要好的工作人员帮她的手机充电，原以为是手机快没电了 IU 才要充电，没想到 IU 解释：「其实电量是 100%，但我喜欢一直保持 100% 的电量，所以喜欢一直充著。」 此时周围的工作人员爆出一片笑声。

其实这则影片已经过去了4年，只不过最近又一次被韩国网友翻出来，进而又一次引发了关注，令广大网友产生共鸣，大家纷纷表示：「我也有这个习惯，哪怕电量是 100% 也会一直充著」、「电量跌到 50% 以下我整个人就会很不安」、「手机没电关机是不可能发生的事情」、「绝对不会让手机的电量只剩下 50%」、「睡醒第一件事就是找插头充电」...等。

看完 IU 的影片，小编今日也正式确诊为「IU」，手机掉电量就会不安啊～！

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