《心跳》从没见过那么爱美又专情的吸血鬼！百年后寻找转世的初恋，泽演＋高圭弼搞笑指数爆表！（EP.1 –5）

《心跳》已播出六集，每集剧情越来越搞笑，是大家放松心情的好选择！从古代沉睡100年来到现代的吸血鬼玉泽演，加上身边两位老爱出馊主意的死忠跟班，他想寻找初恋情人的目标能够顺利达成吗？

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古代吸血鬼宣于血（玉泽演饰）看著心爱的人该鲜（尹昭熙饰）为他牺牲，让没有心跳的吸血鬼希望变成真正的人类，体会为爱人心动的感觉。宣于血与两个跟班以及一位人类朱姓管家说好，躺入棺材满100年的那一天，请跟班将他叫醒，让他能够完完全全成为真正的人类。



不过朱姓管家的后代，一位保健室老师朱仁谐（元志安饰）继承了一栋古宅，当她进入古宅内却看见了棺材，出於好奇直接打开而唤醒了宣于血…不过距离100年的沉睡还差一日，於是宣于血并没能完全成为人类，而成了半人半吸血鬼。他变得与人类一样可以在镜子中看见自己，但却仍然保留著吸血鬼会被血液诱惑的特性。



由於宣于血与朱仁谐都主张自己才是这间房子的主人，於是两人只好展开同居生活，宣于血第一次看见自己的帅气模样，还拿走了朱仁谐的卡尽情刷爆，在买货公司上演服装秀，买回各种风格的帅气服饰，原本他为自己准备100年后要使用的金条财产，却被两个跟班花光，逼得他也只能去学校当清洁工打工赚钱还给朱仁谐。



说也奇怪，朱仁谐虽知道宣于血的身分，却对他毫无畏惧。而宣于血在某次误食了朱仁谐的血之后，觉得血中有他的初恋该鲜的感觉，但经旁人指点，朱仁谐的血太过冰冷且有毒，必须让她的血液成为恋爱中的血液才能够食用，於是大家开始协助宣于血营造出恋爱的感觉。宣于血又是精心搭配服装与她约会，也对周围的人相当体贴，开始改变了朱仁谐的想法。不过朱仁谐身边也有位护花使者，总在她需要安慰时出现。



一位与早期的该鲜容貌相同的女子也出现在现代，宣于血也觉得自己终於等到了她，但最后仍必须透过血液来确认！泽演在剧中大展搞笑天分，与高圭弼以及尹炳熙三人一起并肩喝著珍贵人血的画面太逗趣，想要看看轻松剧情的人可以试试看喔！



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