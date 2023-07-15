王子去夜店？《欢迎来到王之国》被阿拉伯观众抵制：歪曲我们的文化！最终剧组道歉

韩剧《欢迎来到王之国》正在热播，却没想到遭到了阿拉伯国家的抵制。

《欢迎来到王之国》由李俊昊和润娥携手主演，天生有著霸气又高冷的性格和聪明才智的具元（李俊昊 饰）是King集团的小儿子，同时也是King酒店的继承人，看似拥有一切的他，却对突然消失的妈妈没有丝毫记忆，为了寻找跟妈妈有关的解答而进入King酒店成为本部长。具元在King酒店却遇见了与自己性格截然相反的女职员天嗣朗（润娥饰），一开始互看不顺眼的二人，也在多年的相处中逐渐渗入彼此.....



电视剧开播还算顺利，虽然一上来被吐槽剧情太老套，但耐不住李俊昊和润娥两人颜值实在太高，霸道总裁爱上我的老套路实在太俘获人心，该剧的收视率也节节攀高，有条不紊的播出中。 但韩流电视剧这几年在全球都想有超高人气，《欢迎来到王之国》的风自然也刮到了国外，只是没想到其中的一部份剧情令阿拉伯国家的观众很不适。



剧中出演过《鱿鱼游戏的》印度演员Anupam Tripathi（以下称为阿里）客串了一把阿拉伯王子，他在剧里的行为令阿拉伯国家的观众看得很生气。 阿拉伯王子前去夜店玩乐，一边搂著女人一边喝酒，演绎出了纸醉金迷之态。



有阿拉伯国家的网友上网发言：「让一个南亚的人来演阿拉伯王子，已经让人很无语了，居然还有王子在夜店与女人喝酒的场景，这些场景在阿拉伯网上已经吵翻了，穆斯林+王族，在酒店搂著女人喝酒....」。 还有不少网友指责：「我们阿拉伯人根本不这样，而且都不是阿拉伯的人演绎，剧组难道不会找阿拉伯人来演吗」、「一看到这个场景就气死我了，这绝对不是我们」、「韩剧根本就是在诋毁阿拉伯人和穆斯林，是在抹黑我们，阿拉伯人和穆斯林不喝酒也不去夜店」、「 根本就是在抹黑阿拉伯王子，观众们都在笑嘻嘻地看著剧里的人物，以为我们阿拉伯人就是这样傻乎乎」、「韩国人才全都是酒鬼+用下半身思考的人，种族歧视严重的国家」、「我们非常愤怒，有著悠久历史的阿拉伯人对这种侮辱不会坐视不管」、「 恶心的种族歧视，非常不专业的，演员也不是阿拉伯人，穿衣服的方式都错了」等。



事情传回韩国后，也在韩网上引发了热议，韩国网友表示：「拍个电视剧为什么要随意触碰别的国家的文化」、「总有人觉得设置一些蠢笨的人设可以用来突显男主」、「这部剧其实很烂，编剧太差了」、「我们确实很喜欢在电视剧里贬低其他国家」、「剧组是不是以为印度是中东国家，太没脑子了」等。

对於阿拉伯网友的指责，《欢迎来到王之国》制作组出面道歉，表示：「没有任何嘲笑、歪曲其他国家文化的想法，对没能考虑其他国家的立场、另观众感到不悦表示歉意，深刻反省剧组对他国文化没能做到深刻的了解......会更正有问题的场景，剧组今后也会更加小心谨慎。」

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