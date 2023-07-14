太可爱～BTS柾国在机场突然忘记自己发明的「拥抱heart」怎么比！本人笑了，连工作人员都笑出来 XD

BTS防弹少年团柾国日前在weverse直播时提到，想要创造新的heart，所以发明了「拥抱heart」。

柾国说：「我创造的爱心，大家看...不是这个（手肘爱心）也不是这个（手比爱心），你们看我现在抱著这个爱心，是这样抱住的感觉，这是我对大家的爱。」

jungkook’s new hand heart



start live arm w/o abs w/o end live pic.twitter.com/kALtgTYfIp — bts memeories⁷ (@btsmemeories) June 29, 2023

12日出发飞往纽约的时候，柾国想要在记者们面前展示一下，结果一时忘记顺序，他本人笑了，连后面的工作人员也笑了，最后终於成功 XD 这也让网友纷纷表示：「因爲那个出故障的狗狗太可爱」、「哈哈哈哈 自己也在笑」、「那边停顿的样子太搞笑了」、「那个heart很适合柾国」、「但是拥抱的heart又温暖又奇特」等等。

우리 정구기♡ 세상 가장 큰 하트 안아주는 하트

잘 다녀와 정국아~pic.twitter.com/o6eJP3KhK1 —(@luvjk_7byeol) July 12, 2023

（当天机场照：BTS柾国机场照睡眼惺忪超可爱！前往美国纽约参加「2023 Summer Concert Series」成为开场歌手）

柾国在今日下午1点发行个人单曲〈Seven〉，迈出正式SOLO活动的第一步。他也说：「这是一首任何人都可以轻松愉快享受的中毒性很强的歌曲，第一次听就觉得『这个一定要做』，一听就迷上的歌曲，非常好。」而MV更找来韩韶禧出演，不知道大家有看了吗？也期待在《2023 Summer Concert Series》的首个舞台啊！



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