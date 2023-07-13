7月28日快来！丁海寅＆具教焕＆孙锡求《D.P.：逃兵追缉令2》首版预告公开，像电影一样精彩啊！

Netflix 在今日（13日）公开《D.P.：逃兵追缉令2》的海报和预告。

公开的海报依然不变，面对现实和不正之风，103师团宪兵队调查科的苦恼和冲突一览无余。丁海寅、具教焕、金成均、孙锡求（孙锡久）后面挂著逃兵的照片和军牌上的血，需要他们面对艰难的现实。



公开的预告片以在第一季中备受喜爱的俊浩（丁海寅 饰）和浩烈（具教焕 饰）的样子开始。两人以更加升级的默契追缉逃兵，展现不变的搭档默契，但是因爲俊浩突然说：「我们别抓他好不好？」气氛发生急剧逆转。



「要是无法挽回，就一定要避免发生」要让事情成为没有发生过的国军本部，对立依然没有改变，这让现实更加迷茫。俊浩也问：「要是我们无计可施，那还会有谁处理这件事？」尚未结束的故事会朝著什么方向发展？爲了改变任何事情，他们不再袖手旁观的决定会带来什么样的结果？



《D.P.：逃兵追缉令2》不仅是动作和社会告发电视剧，还结合音乐剧曲目或借用恐怖题材等，每集都像看一部中篇电影一样，以高完成度和丰富多彩的题材性新增趣味性。而第二季将在7月28日上线，快可以看到啦！

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