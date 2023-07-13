网友眼睛太利了吧！在LE SSERAFIM许允眞IG发的照片中，发现了正在拍照的SEVENTEEN金珉奎 XD

腾讯音乐娱乐盛典（TMEA）日前在澳门举办，邀请东方神起、SEVENTEEN、TREASURE、LE SSERAFIM等韩团出席，不少爱豆通过SNS晒出他们在澳门拍摄的照片。

LE SSERAFIM许允眞12日就在IG公开多张在澳门拍摄的照片，当中有一张是她拍摄饭店游泳池的照片。结果...被眼尖的网友发现这张照片中，偶然拍到正在游泳池拍照的SEVENTEEN金珉奎 XD



这也引发热烈讨论，网友：「哈哈哈哈 爲什么这么搞笑呢」、「真的好厉害啊，怎么认得出来」、「泳池里还有其他SEVENTEEN成员，谁能找找呢」、「怎么还刚好是珉奎在拍照的时候」、「是哪个显微镜发现的」、「太好笑了」、「这个怎么找啊...鸡皮疙瘩」等等。

LE SSERAFIM和SEVENTEEN都是在HYBE旗下，之前还一起拍过舞蹈挑战，不知道下次遇到的时候，会不会说起这个呢 XD 另外，SEVENTEEN将在7月21、22日在高尺天空巨蛋举行《FOLLOW》演唱会，而LE SSERAFIM也在8月12、13日於首尔展开《FLAME RISES》巡回演唱会，陆续到日本、香港、雅加达和曼谷等地开唱！



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