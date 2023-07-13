8月才要回归，BBGIRLS侑廷被爆与相差11岁《Again My Life》李奎翰热恋

原Brave Girls的BBGIRLS近期才宣布於8月回归，正如火如荼开始了前期宣传活动，成员侑廷今（13）日倒先爆出了绯闻，对象是相差11岁的演员李奎翰。

据各大韩媒报导，侑廷与李奎翰在年初的综艺节目《土里土气，连这都没来过吗？》合作过后，发展成了恋人，侑廷32岁，李奎翰43岁，两人相差了11岁。李奎翰曾演出《我的名字叫金三顺》、《我有爱人了》、《成为王的男人》……等等，去年特别演出《Again My Life》结局展现强烈存在感。

▼《土里土气，连这都没来过吗？》预告片



▼《Again My Life》李奎翰



随著恋爱消息传出，各大媒体也翻出侑廷曾经讲过的话，包括理想型是Rain、喜欢高个子的，5月才在YouTube节目《No Back卓在勋》表明自己单身。



而最新消息，双方对此绯闻均否认。BBGIRLS所属韩国华纳音乐表示：「经确认，两人在私下是一同与熟人见面，恋爱传闻并不属实。」，李奎翰所属的Blade娱乐也表明两人在节目中认识，仅维持著友好的前后辈关系，「恋爱传闻并不属实」。

另外BBGIRLS今日确定了官方粉丝名「BBee」（쁘이），侑廷（IG＠braveg_yj）虽然较晚转发消息，但发了不少文字：「很高兴认识你，以后好好相处吧，像是初次见又不是初次见的我的爱。」



▼新开张的YouTube频道也曝光了取名的过程



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